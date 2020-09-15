Пушилин обвинил власти Украины в сокрытии данных по коронавирусу

Глава провозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин обвинил власти Украины в сокрытии антирекордов по числу выявленных случаев коронавируса.

Пушилин раскритиковал высказывания президента Украины Владимира Зеленского о ситуации в Донбассе, передает РИА «Новости».

«Судя по заявлениям украинского руководства, ситуация на Украине еще более гнетущая, чем ее себе представляют украинцы. Для получения очередного денежного транша от западных партнеров и маскировки реального положения Киев пытается втягивать в свои грязные политические игры жителей народных республик, не обращая внимания на тот факт, что сами же нас обстреливают на протяжении вот уже шести лет», – сказал Пушилин.

Глава провозглашенной Донецкой народной республики отметил, что дыры в бюджете, неспособность принимать правильные политические решения привели Украину к стагнации во всех сферах жизни, а повышение тарифов на коммунальные услуги и снятие моратория на продажу земли «делают украинцев заложниками своего же государства».

«При таком положении дел звучат заявления украинского президента о якобы имеющейся гуманитарной катастрофе в Донбассе, вызванной пандемией COVID-19. По меньшей мере эти высказывания циничны, так как Зеленским умалчивается тот факт, что Украина фиксирует антирекорды по количеству заболевших коронавирусом ежедневно. И эти цифры в разы выше тех показателей, которые мы имеем за все время пандемии», – отметил Пушилин.

Он подчеркнул, что эпидемиологическая ситуация в ДНР «контролируема и стабильно позитивна».

«Уверен, что украинское руководство будет и дальше манипулировать общественным сознанием, периодически прикрываясь жителями Донбасса. Этим они пытаются скрыть факт предательства национальных интересов своей страны в угоду заграничным кураторам. Так что Киеву стоит задуматься о том, что их ждут массовые беспорядки», – добавил глава ДНР.

Ранее во вторник Зеленский заявил, что в ДНР и ЛНР якобы могут возникнуть внутренние беспорядки из-за того, что, по его мнению, люди там живут хуже, чем на Украине. Он также выразил мнение, что на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса гуманитарная катастрофа из-за ситуации с коронавирусом.

Напомним, руководитель украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что выполнение Минских соглашений в текущих условиях невозможно.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, какие силы на Украине препятствуют реализации Минских соглашений.

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