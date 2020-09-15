Зеленский предупредил о возможных беспорядках в ДНР и ЛНР

На неподконтрольных Киеву территориях Донбасса могут возникнуть внутренние беспорядки из-за недовольства местных жителей условиями жизни, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Многие из этих людей (жителей Донецкой и Луганской народных республик – прим. ВЗГЛЯД) больны коронавирусом, мы там имеем дело с гуманитарной катастрофой», – заявил Зеленский в интервью австрийской газете «Винер цайтунг».

По его словам, жители ЛНР и ДНР могут видеть, что украинцы с материковой части страны живут лучше, передает ТАСС.

«У шахтеров в оккупированном Донбассе (ДНР и ЛНР – прим. ВЗГЛЯД) дела идут плохо: они не получают нормальной заработной платы и вынуждены платить за воду и электричество по высокой цене. Если терпение людей там в какой-то момент исчерпается, могут возникнуть беспорядки», – считает Зеленский.

При этом он добавил, что Украина не заинтересована в том, чтобы в ДНР и ЛНР возникли беспорядки, поскольку «цена слишком высока».

«Я знаю, что там много людей, которые в душе являются украинцами. Я не хочу, чтобы они умирали», – сказал он.

Также глава государства подчеркнул, что по-прежнему намерен выполнить свое предвыборное обещание и прекратить конфликт в Донбассе, вернув регион в состав Украины.

«Прекращение войны и возвращение украинских территорий – это мой главный приоритет. Это не романтические обещания. Конечно, это непросто. Но мы уже многого добились», – подчеркнул он.

Напомним, руководитель украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что выполнение минских соглашений в текущих условиях невозможно.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, какие силы на Украине препятствуют реализации Минских соглашений.