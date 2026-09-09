Администрация Трампа оценила ситуацию и отказалась предпринимать хоть какие-то действия ни в части поддержки Киева, ни в плане роста давления на Москву. То есть в идею достижения урегулирования украинского вопроса через давление на Россию там попросту не верят.0 комментариев
Национальный центр «Россия» открыл стенд на выставке в Индии
Национальный центр «Россия» впервые представил свои флагманские проекты и уникальные изделия народных промыслов на Международной промышленной выставке в Нью-Дели.
НЦ «Россия» представил в Нью-Дели проект Универмаг и культурную зону, знакомящую с народными промыслами и регионами страны, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. В открытии экспозиции приняла участие генеральный директор учреждения Наталья Виртуозова.
«Впервые в Индии, в рамках ИННОПРОМ, Национальный центр представляет два направления: культурную зону России и наш флагманский Универмаг, где собраны лучшие товары отечественных производителей и изделия мастеров из разных регионов страны», – заявила Виртуозова. Она добавила, что на стенде также представлена коллекция одежды с цитатами президента Владимира Путина и макет будущего здания центра в Москве.
В культурной зоне выставлены образцы декоративно-прикладного искусства, включая дымковскую игрушку, гусевской хрусталь, кисловодский фарфор, вологодское кружево и дагестанские ковры. Посетители могут увидеть работу мастеров и принять участие в мастер-классах по традиционным техникам. Специально к выставке выпущена лимитированная серия русской неваляшки с индийскими мотивами.
В мае текущего года Национальный центр «Россия» представил свой флагманский проект «Универмаг» на выставке в Харбине.
В апреле организаторы стенда показали коллекцию одежды с цитатами президента на мероприятии в Ташкенте.
В прошлом году экспозицию народных промыслов на екатеринбургском «Иннопроме» осмотрел премьер-министр Михаил Мишустин.