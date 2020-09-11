На Украине и в Грузии зафиксировали рекорды заражения коронавирусом

На Украине за минувший день зафиксировали 3 тыс. 144 новых случая коронавируса, что стало новым антирекордом. Вместе с тем число случаев заражения коронавирусом в Грузии увеличилось на 87, что является рекордным суточным показателем за все время эпидемии.

На Украине по сравнению с предыдущими сутками, когда было выявлено 2 тыс. 582 заразившихся, прирост за день увеличился почти на 22%, передает ТАСС со ссылкой на данные Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО).

Всего на Украине с начала исследований выявлено 148 тыс. 756 случаев коронавируса, выздоровели 65 тыс. 877 человек.

В СНБО также проинформировали, что в результате заражения коронавирусом за прошедшие сутки умерли 53 человека. За все время пандемии от осложнений инфекции на Украине умерли 3 тыс. 76 человек.

Национальный центр по контролю над заболеваниями и общественного здоровья Грузии сообщил, что число вирус-положительных пациентов увеличилось за сутки на 87, общее число заразившихся составило 1 тыс. 917.

Предыдущий максимальный показатель заражений за сутки был зафиксирован 10 сентября и составил 57 человек. 9 сентября сообщалось о 44 новых случаях, а 8-го числа – о 45, что также считалось максимальным показателем.

Коэффициент распространения коронавируса в Грузии за последние восемь дней находится на уровне 2. За время пандемии инфекция выявлена у 0,051% населения страны.

За сутки выздоровели 20 человек. Общее число выздоровевших составляет 1 тыс. 354 (71% от общего числа инфицированных).

Число помещенных на карантин в Грузии за последние 24 часа не изменилось и составляет 5 тыс. 882, в стационарах по-прежнему находятся 390 человек. За время пандемии в стране умерли 19 пациентов.

В Грузии провели 448 тыс. 700 тестов на коронавирусную инфекцию. Проверку прошли 12,07% жителей страны.

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