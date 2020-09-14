На Украине начались протесты против ужесточения карантина

Более ста человек вышли на акцию протеста в украинском городе Чоп Закарпатской области в связи с его включением в «красную зону» карантина из-за пандемии коронавируса.

Жители города не согласны с закрытием образовательных учреждений, а также малых предприятий. Собравшиеся у городского совета держат плакаты: «Нет карантину! Родителям – работа, детям – образование!», «Нет дистанционному обучению детей!», «Нет карантину», передает «112 Украина».

Местные жители считают, что ситуация с заболеваемостью в регионе преувеличена, поскольку большинство больных переносят инфекцию в легкой форме.

В Закарпатской области за прошедшие сутки выявлено 50 новых случаев коронавируса, накануне этот показатель составил 93 новых больных. За все время в регионе выявлено более 8,6 тыс. заразившихся.

Накануне на Украине зафиксировали 3 тыс. 144 новых случая коронавируса, что стало новым антирекордом. Киев перевели из «желтой» в «оранжевую» зону карантина в связи с распространением коронавируса.

Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала о резком росте на Украине числа инфицированных коронавирусом с тяжелым течением заболевания.