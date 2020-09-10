В Киеве ужесточили карантинный режим

Киев переведен из «желтой» в «оранжевую» зону карантина в связи с распространением коронавируса. Такое решение приняла украинская Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

В «оранжевой зоне» адаптивного карантина запрещается проведение массовых мероприятий с участием более 100 человек и более одного лица на 20 кв. метров. Запрещена также деятельность хостелов и гостиниц, спортивных залов, фитнес-центров, прием детей в детские лагеря, а также ограничена работа развлекательных заведений. Ограничения вступят в силу с 14 сентября, передает ТАСС.

Также в «оранжевую зону» вошли Винница, Харьков, Сумы, Хмельницкий, Ужгород и Львов.

Кроме того, расширился список «красной зоны», которая предполагает ряд ограничений. Согласно новому зонированию, в «красной зоне» с 14 сентября будут Чоп Закарпатской области, Ивано-Франковск, а также другие города в различных областях страны. Там запрещается работа общественного транспорта, посещение школ, университетов, деятельности ТРЦ, кафе и ресторанов.

За минувшие сутки на Украине выявлено 2 тыс. 582 новых случая заражения коронавирусом, 44 умерли, 1 тыс.174 выздоровели. Всего в стране с начала пандемии выявлено 145 тыс. 612 случаев COVID-19. Выздоровели 65 тыс. 877 человек, умерли 3 тыс. 23.

В августе украинская столица была переведена из «зеленой» в «желтую» зону в связи с ростом заболеваемости: больницы были заполнены более чем на 50%. На 100 тыс. человек приходилось более 40 заболевших.

Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала о резком росте на Украине числа инфицированных коронавирусом с тяжелым течением заболевания.