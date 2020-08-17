Киев ужесточил карантинный режим

Усиленные карантинные меры введены в Киеве из-за участившихся случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Украинская столица переведена из «зеленой» в «желтую» зону в связи с ростом заболеваемости: больницы заполнены более чем на 50%. На 100 тыс. человек приходится более 40 заболевших, передает ТАСС.

С 17 августа в Киеве запрещено проводить массовые мероприятия, если их участникам невозможно обеспечить дистанцию в 1,5 м друг от друга, нельзя находиться в общественных учреждениях и транспорте без масок, а на улице – без документов, удостоверяющих личность, а также самовольно оставлять места самоизоляции или обсервации.

Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала о резком росте на Украине числа инфицированных коронавирусом с тяжелым течением заболевания.

За прошедшие сутки украинские медики выявили 1 тыс. 464 случая заражения коронавирусом, сообщил Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Общее число заразившихся выросло в стране до отметки в 92 тыс. 820 человек. В воскресенье всего было зафиксировано 91 тыс. 356 заболевших.

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