Адвокат сказал, как рэпер Эллей может избежать уголовного преследования после ДТП

Рэпер Эллей (Эльмин Гулиев) может получить срок в колонии-поселении, если признает вину в ДТП в центре Москвы, заявил адвокат и автоюрист Тимур Маршани.

Рэпер также может лишиться прав управления автомобилем, а потерпевшие могут подать гражданские иски с требованием возместить моральный ущерб и расходы на лечение, заявил Маршани в разговоре с 360.

«Если признает вину и раскается в случившемся, то это колония-поселение», – добавил адвокат.

Он отметил, что уголовное преследование в отношении музыканта может прекратиться, если тот во время следствия или на суде примирится с потерпевшей стороной.

В понедельник в центре Москвы произошло ДТП. В экстренных службах сообщили, что на улице Остоженке белый внедорожник Infiniti на большой скорости столкнулся с другим автомобилем, после чего сбил трех пешеходов на переходе.

В СМИ появилась информация, что белым внедорожником Infiniti управлял рэпер Эллей (Эльман Гулиев). По данным с камер наружного наблюдения, автомобиль Infiniti проехал на красный сигнал светофора. Сообщалось, что рэпера задержали после ДТП. Позднее стало известно, что в отношении музыканта возбудили уголовное дело.

Водители автомобилей Infinity и Mercedes, ставшие участниками ДТП на Остоженке, рассказывали о произошедшей в центре Москвы аварии. По данным источника в правоохранительных органах, водитель Infinity в момент аварии был трезв. За музыкантом числятся 29 нарушений правил дорожного движения.