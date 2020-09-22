Убийца Джона Леннона извинился перед Йоко Оно

Марк Чепмен, убивший в 1980 году солиста группы The Beatles Джона Леннона, впервые после совершения преступления извинился перед вдовой артиста Йоко Оно.

«Это был невероятно эгоистичный поступок. Я сожалею о той боли, что я причинил ей (Йоко Оно). Я постоянно об этом думаю», – передает ТАСС выдержку из судебного протокола со ссылкой на телеканал ABC.

По данным ABC, убийца объяснил свой поступок желанием прославиться, а также завистью к славе и финансовому благополучию Леннона.

В августе комиссия по условно-досрочному освобождению в 11 раз отклонила ходатайство Чепмена.

8 декабря 1980 года, когда Джон Леннон вместе с супругой возвращались домой, Чепмен совершил пять выстрелов в спину музыканта. Леннон скончался от потери крови по дороге в госпиталь.