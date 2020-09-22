Макаревич назвал размер своей «довольно большой» пенсии

Со всеми дополнительными выплатами пенсия составляет «тысяч двадцать шесть», рассказал газете ВЗГЛЯД музыкант, народный артист Российской Федерации, лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич.

«В моем окружении нет неработающих пенсионеров. Я нахожусь в кругу, в котором все занимаются своей работой, потому что это их призвание, а не потому, что им жрать нечего. То есть все мои друзья практически моего возраста и должны находиться на пенсии, но там не находятся, потому что им это просто не интересно», – рассказывает Макаревич.

Музыкант рассказывает, что он, в отличие от других людей, получает «довольно большую пенсию», потому что, помимо звания народного артиста Российской Федерации, он также является ветераном труда.

«Меня страшно удивило, когда я получил эту книжечку. Меньше всего на свете я себя представлял в качестве ветерана труда. Тем не менее это дает какую-то надбавку. Я сейчас точно не вспомню цифру, но, по-моему, тысяч 26 я получаю. Это уже со всеми выплатами дополнительными», – говорит Макаревич.

Ранее о своей пенсии рассказал актер театра и кино Юрий Стоянов, который получает в общей сложности со всеми выплатами 61 тыс. рублей. Также в комментарии газете ВЗГЛЯД политолог и журналист Анатолий Вассерман поделился, что его пенсия составляет всего одну двадцать пятую от его регулярных доходов.