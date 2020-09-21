Стоянов назвал размер получаемой пенсии

Актер театра и кино Юрий Стоянов назвал размер получаемой от государства пенсии.

Стоянов уточнил, что его реальная пенсия составляет примерно 23 тыс. рублей в месяц. Также он получает надбавки, в том числе за звание народного артиста России, передает РИА «Новости».

«Московская надбавка за звание народного артиста - 30 тыс. рублей», – пояснил артист в беседе с Ura.ru.

При этом со всеми выплатами Стоянов получает 61 тыс. рублей, однако некоторые из них в будущем отменят, утверждает артист.

«Несколько тысяч рублей за то, что дочь несовершеннолетняя. В следующем году дочке исполнится восемнадцать, уже будет меньше», – заметил Стоянов.

Напомним, в феврале размер своей пенсии назвал народный артист России, ведущий программы «Поле чудес» Леонид Якубович, который предложил установить минимальную в стране пенсию для министра труда, выразив мнение, что «это довольно быстро решило бы вопрос». В Совфеде на это ответили, что «Якубович рассуждает как человек советской формации».

Пенсия заслуженной артистки РСФСР Светланы Светличной – почти 50 тыс. рублей в месяц, певица Алла Пугачева получает 47 тыс. рублей за счет надбавки за звание народной артистки СССР. Певица Алена Свиридова получает 41 тыс. рублей благодаря званию заслуженной артистки России. Артист Евгений Петросян получает «двадцать с лишним тысяч рублей». Магистр игры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь заявил, что на его пенсию «прожить невозможно». По словам директора Софии Ротару, каждый месяц певица получает около 5 тыс. рублей.