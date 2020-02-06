Артист Евгений Петросян назвал размер своей пенсии.

«У меня обыкновенная пенсия. Двадцать с лишним тысяч рублей», – передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Teleprogramma.pro слова Петросяна.

Он отметил, что такой суммы ему хватает.

Напомним, по словам директора певицы Софии Ротару Сергея Лаврова, каждый месяц артистка получает около 5 тыс. рублей.

Пенсия заслуженной артистки РСФСР Светланы Светличной – почти 50 тыс. рублей в месяц, певица Алла Пугачева получает 47 тыс. рублей за счет надбавки за звание народной артистки СССР. Певица Алена Свиридова получает 41 тыс. рублей благодаря званию заслуженной артистки России.