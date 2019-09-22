Названы размеры пенсий российских знаменитостей

Российские артисты и телеведущие рассказали, какую пенсию они получают от государства.

Пенсия заслуженной артистки РСФСР Светланы Светличной – почти 50 тыс. рублей в месяц, певица Алла Пугачева получает 47 тыс. рублей за счет надбавки за звание народной артистки СССР, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание «Телепрограмма.pro».

Певица Алена Свиридова получает 41 тыс. рублей благодаря званию заслуженной артистки России.

Телеведущий и зоолог Николай Дроздов получает пенсию в размере 30 тыс. рублей в месяц. Также он зарабатывает тем, что выступает с лекциями в университете и организует заграничные поездки для туристов.

Певица Лолита имеет пенсию в 21 тыс. рублей, телеведущая Роза Сябитова – 14 тыс. рублей. У артиста балета Николая Цискаридзе, которому 45 лет, пенсия – чуть более 12 тыс. рублей.