Якубович предложил установить минимальную пенсию для министра труда

Телеведущий Леонид Якубович выразил мнение, что изменению существующей системы начисления пенсий поспособствовало бы получение главой Минтруда минимальной для России пенсии.

«(Обращаться куда-то) – это глас вопиющего в пустыне. Это же не только мое мнение. Я сейчас выражаю мнение, вероятно, миллиона пенсионеров, которые живут в этой стране. Поэтому я один ничего не добьюсь. Вероятно, этим должны заниматься профсоюзы, наверное, я так думаю. Те, кого слышат. Одного не услышат, это точно совершенно. Политика – такая история. Если долбить все время, то, наверное, услышат», – передает слова Якубовича РИА «Новости».

По его мнению, адекватная пенсия должна быть «пристойна» для нормальной жизни человека, всю жизнь посвятившего своей стране.

«И благодарное отечество должно, по крайней мере, компенсировать ему хотя бы часть того труда, который он отдал на благо родины. Вот и все, больше ничего. Все очень просто же решается: если бы министр труда и социального обеспечения нашей страны получал бы 23 тыс. рублей в месяц или просто минимальную пенсию, которую у нас платят, все было бы нормально. Во всяком случае, это довольно быстро решило бы вопрос», – выразил мнение Якубович.

Ранее Леонид Якубович сообщил, что размер его пенсии составляет 23 тыс. рублей.