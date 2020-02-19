Народный артист России, ведущий программы «Поле чудес» Леонид Якубович назвал размер своей пенсии.

По словам Якубовича, на данный момент свои пенсионные накопления он ни на что не тратит, передает РИА «Новости».

«Мне ее (пенсию) перечисляют на счет. У меня она 23 тыс. рублей. Но я работаю. У меня сейчас дочь учится, внучка учится. Им пригодятся эти средства», – сказал Якубович в интервью порталу Teleprogramma.pro.

Ранее о своих пенсиях рассказали несколько известных представителей шоу-бизнеса. Певец Лев Лещенко назвал сумму в 30 тысяч рублей со всеми надбавками, юморист Евгений Петросян заявил, что получает «20 с лишним» тысяч, телеведущая Регина Дубовицкая – 16 тысяч, а певец Юрий Лоза – 12 тысяч рублей.

Напомним, по словам директора певицы Софии Ротару, каждый месяц артистка получает около 5 тыс. рублей.

Пенсия заслуженной артистки РСФСР Светланы Светличной – почти 50 тыс. рублей в месяц, певица Алла Пугачева получает 47 тыс. рублей за счет надбавки за звание народной артистки СССР. Певица Алена Свиридова получает 41 тыс. рублей благодаря званию заслуженной артистки России. Артист Евгений Петросян получает «двадцать с лишним тысяч рублей». Магистр игры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь заявил, что на его пенсию «прожить невозможно».

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