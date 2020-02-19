В Совфеде ответили Якубовичу на жалобы на пенсию

Член комитета по бюджету и финансовым рынкам Василий Иконников выразил мнение, что в ситуации с начислением пенсии телеведущий Леонид Якубович мыслит как человек советской формации.

«Он думает, что накопил много, но, к сожалению, система у нас распределительная, а не накопительная. Она работает по принципу солидарности и взаимопомощи поколениям. Это остатки системы, которая была в СССР. Якубович рассуждает как человек советской формации. Он свято верил, что пенсия его обеспечит в старости. Советские пенсионеры были обеспечены. В этом психология», – передает его слова издание «Подъем».

Иконников добавил, что нынешняя система не является идеальной, и подчеркнул, что пенсии работающих пенсионеров должны индексироваться.

Ранее Леонид Якубович сообщил, что размер его пенсии составляет 23 тыс. рублей.

Также он выразил мнение, что изменению существующей системы начисления пенсий поспособствовало бы получение главой Минтруда минимальной для России пенсии.