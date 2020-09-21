Вассерман объяснил, почему получает «обидную» пенсию

«Моя пенсия составляет примерно одну двадцать пятую от моих регулярных доходов», – сказал в комментарии газете ВЗГЛЯД известный политолог и журналист Анатолий Вассерман, добавив, что это очень обидно.

«На днях я отправил в бизнес-журнал статью на тему о системе пенсионного обеспечения в целом, и там, помимо прочего, отметил, что базовый уровень моей собственной пенсии определился еще когда я был гражданином Украины, а основные взносы мои шли в Пенсионный фонд Российской Федерации», – рассказывает Вассерман.

Из-за этого на Украине, продолжает журналист, у него получился фактически минимальный уровень пенсии. А когда в январе 2016 года телеведущего «наградили российским гражданством», Пенсионный фонд проиндексировал пенсию не столько на основе личных взносов, а сколько из общего уровня инфляции.

«Поэтому сейчас моя пенсия составляет примерно одну двадцать пятую от моих регулярных доходов. Это очень обидно. И никаких надбавок у меня нет», – подытожил Вассерман.

Ранее актер театра и кино Юрий Стоянов рассказал, что получает пенсию со всеми выплатами в размере 61 тысячи рублей. Из них реальная, без каких-либо надбавок – двадцать три тысячи. Также он пояснил, что ему полагается надбавка за звание народного артиста в тридцать тысяч рублей.