В России вдвое выросло число преступлений по незаконному обороту наркотиков

В России удвоилось число преступлений, связанных с незаконным оборотом запрещенных наркотических средств, сообщил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

«Как результат, в текущем году количество выявленных преступлений, связанных с их незаконным оборотом, возросло в два раза, а объем изъятого – в 27 раз. Только в ходе одной специальной операции у лиц, осуществлявших перевозку запрещенных веществ в грузовой фуре, обнаружено полторы тонны прекурсоров, более трех тонн веществ, применяемых в их производстве, а также лабораторное оборудование», – цитирует министра ТАСС.

По его словам, с 2018 года в перечень веществ, которые должны контролироваться, включили 25 новых прекурсоров, всего в списке 92 вещества.

Глава ведомства указал, что с 2020 года правоохранители ликвидировали около 140 нелегальных нарколабораторий, это в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2019 года.

«На фоне сокращения контрабандного ввоза расширяются масштабы их изготовления внутри страны. За период с 2016 по 2019 год количество выявленных преступлений, связанных с наркопроизводством, увеличилось в пять раз. В текущем году впервые зафиксировано преобладание синтетики над наркотиками других видов. Ее доля в общем объеме изъятых запрещенных веществ составила свыше 50%, а в абсолютных цифрах – практически шесть тонн», – сообщил Колокольцев.

В 2019 году эксперты «Трезвой России» составили рейтинг регионов страны с самым высоким уровнем наркомании. Лидерами стали Московская и Челябинская область.