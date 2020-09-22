В России вдвое выросло число преступлений по незаконному обороту наркотиков

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22 сентября, вторник  |  Последнее обновление — 13:14  |  vz.ru
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Богатый российский бизнес поможет малому и среднему

Крупный высокорентабельный бизнес поделится с малым и средним Илья Наймушин/РИА Новости
Правительство этим летом начало перенастройку налоговой политики. Для одних отраслей налоги вырастут, а для других, наоборот, уменьшатся. Больше налогов хотят собирать с богатых отраслей и обеспеченных людей, а налоговые преференции обещают тем, кто больше всего в них нуждается. Как конкретно правительство планирует изменить финансовую политику? Подробности...
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Почему Россия никогда не примет новый ультиматум США

Согласно требованию США, Россия должна будет приостановить разработку и производство гиперзвукового оружия Ian Dudley/Zuma/Global Look Press
Дональд Трамп неоднократно заявлял, что хотел бы «поладить с Россией». На практике его первый срок завершается ультиматумом, выставленным Москве по вопросу стратегических вооружений. При этом Вашингтон предупреждает: не согласитесь до ноября, придется заплатить больше. Россия не согласится, это понимают даже в США. Вопрос в другом – чего на самом деле добиваются американцы? Подробности...
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Священнослужители отказались заново переучиваться

Исторически священнослужители большинства конфессий получали образование за рубежом Алексей Дружинин/пресс-служба
президента РФ/ТАСС
В Госдуме на следующей неделе начинается рассмотрение поправок в закон «О свободе совести», которые, по мнению их инициаторов, предотвратят появление в России религиозных экстремистов и защитят страну от «духовного неоколониализма». Однако такая инициатива наткнулась на критику буддистов, иудеев и мусульман. В чем заключается суть их претензий и удастся ли законодателям прийти к согласию с верующими? Подробности...
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Российско-германским отношениям угрожает преемник Меркель

Вероятный преемник Меркель озвучил серию русофобских заявлений Rolf Vennenbernd/DPA/Global Look Press
Россия по-варварски ведет себя в Сирии, виновна в наплыве беженцев в Европу, причастна к отравлению Навального и эскалирует напряженность в отношениях с Западом. С такими заявлениями выступил Фридрих Мерц – кандидат на пост председателя правящей партии в ФРГ и вероятный преемник Ангелы Меркель. Что представляет собой этот политик и почему в случае его прихода к власти осложнятся отношения между Москвой и Берлином?  Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Если бы в России победила «демократия»

Сергей Худиев, публицист, богослов
Европарламенту – и всем, кто хотел бы продвинуть в России свободу и демократию – стоило бы продемонстрировать свои успехи там, где свободу и демократию они уже продвинули. Но демонстрировать-то нечего. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Дня Победы и Дня России недостаточно

Владимир Можегов, публицист
Сегодня, когда народы Европы все более явно клонятся к упадку, не пришло ли нам время вспомнить наши общие корни? И стать тем спасительным полюсом, который помог бы Европе сохраниться как единое племя, а нам – не забыть себя. Подробности...
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Зеленский не дождется самоликвидации ЛДНР

Сергей Миркин, журналист, Донецк
Проукраински настроенных персонажей в ЛДНР меньшинство. Большая часть людей связывает свое будущее с Россией. И лучше всего это подтверждает тот факт, что с каждым днем становится все больше граждан, которые получают паспорта РФ. Подробности...
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Эстония пошла путем Украины

Туркмения добила русский язык

Обсуждение: 22 комментария

Польша придумала новое «преступление России»

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Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем

Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа
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Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
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Названы имена победителей конкурса «Лидеры России – 2020»

В Подмосковье завершился третий сезон конкурса управленцев «Лидеры России». В течение двух дней 300 участников из десятка регионов решали задачи от именитых наставников. Каждое испытание позволяло проявить свои лучшие компетенции. Суперфиналистов ждали сразу несколько интересных встреч и церемония награждения
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

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    В России вдвое выросло число преступлений по незаконному обороту наркотиков

    22 сентября 2020, 13:03

    Текст: Алексей Дегтярев

    В России удвоилось число преступлений, связанных с незаконным оборотом запрещенных наркотических средств, сообщил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

    «Как результат, в текущем году количество выявленных преступлений, связанных с их незаконным оборотом, возросло в два раза, а объем изъятого – в 27 раз. Только в ходе одной специальной операции у лиц, осуществлявших перевозку запрещенных веществ в грузовой фуре, обнаружено полторы тонны прекурсоров, более трех тонн веществ, применяемых в их производстве, а также лабораторное оборудование», – цитирует министра ТАСС.

    По его словам, с 2018 года в перечень веществ, которые должны контролироваться, включили 25 новых прекурсоров, всего в списке 92 вещества.

    Глава ведомства указал, что с 2020 года правоохранители ликвидировали около 140 нелегальных нарколабораторий, это в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2019 года.

    «На фоне сокращения контрабандного ввоза расширяются масштабы их изготовления внутри страны. За период с 2016 по 2019 год количество выявленных преступлений, связанных с наркопроизводством, увеличилось в пять раз. В текущем году впервые зафиксировано преобладание синтетики над наркотиками других видов. Ее доля в общем объеме изъятых запрещенных веществ составила свыше 50%, а в абсолютных цифрах – практически шесть тонн», – сообщил Колокольцев.

    В 2019 году эксперты «Трезвой России» составили рейтинг регионов страны с самым высоким уровнем наркомании. Лидерами стали Московская и Челябинская область.


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