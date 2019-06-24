Названы регионы России с самым большим числом наркоманов

Эксперты «Трезвой России» составили рейтинг регионов страны с самым высоким уровнем наркомании, лидерами стали Московская и Челябинская область.

Специалисты «Трезвой России» использовали для составления списка официальную статистику Росстата, Минздрава и МВД, сообщают «Известия».

Лидерами списка стали Московская, Челябинская области и республика Хакасия, ситуация в этих регионах за год стала хуже, говорится в материале.

Наиболее свободными от наркотиков стали Ненецкий автономный округ, Архангельская область и Чечня.

В марте в МВД начали рассмотрение вопроса об обращении в доход государства полученного от незаконного оборота наркотиков имущества.