В МВД предложили ужесточение наказания по наркотическим делам

В Министерстве внутренних дел рассматривается вопрос об обращении в доход государства полученного от незаконного оборота наркотиков имущества.

«В контексте постановления Совета Федерации прорабатываются возможности обращения в доход государства имущества, полученного в результате совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических веществ, психотропных средств и прекурсоров», – заявил замминистра внутренних дел Игорь Зубов в Совфеде, сообщает РИА «Новости».

Он добавил, что предполагается «решить этот вопрос в рамках курса на усиление ответственности лидеров и активных участников организованной преступности».

Представитель ведомства также рассказал, что МВД рассматривает вопрос о лишении наркозависимых права управлять автомобилями и работать на опасных производствах.

«Во многих государствах лица, больные наркоманией, лишаются права работать на таких (вредных и опасных) производствах и права управления транспортными средствами. Сейчас мы получим эту информацию от первоисточников. И будем с нашими коллегами обсуждать, возможно ли применение этого опыта в России», – сообщил Игорь Зубов.

Он отметил, что МВД направило запросы в 46 стран, чтобы уточнить, как решается данный вопрос у них.

Ранее в ведомстве предложили запретить возбуждать уголовные дела о сбыте наркотиков без достаточных доказательств.