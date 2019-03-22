МВД предложило запретить возбуждать дела о сбыте наркотиков без доказательств

МВД предложило запретить возбуждать уголовные дела о сбыте наркотиков без достаточных доказательств передачи вещества и экспертного заключения, ведомство предложило соответствующие поправки в Уголовно-процессуальный кодекс.

«Уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 228.1 и 228.4 Уголовного кодекса, не могут быть возбуждены при отсутствии сведений о передаче их другим лицам, а также заключений эксперта или специалиста, определяющих вид, размер и название таких средств или веществ», – говорится в документе, передает РИА «Новости».

В пояснительной записке авторы отметили, что в большинстве регионов сложилась практика, когда по факту выявления лица в состоянии наркотического опьянения или обнаружения тела погибшего от передозировки наркотиками человека возбуждается уголовное дело о сбыте наркотиков неустановленным лицом.

«Значительное количество уголовных дел в отношении неустановленных сбытчиков наркотиков возбуждается по материалам, выделенным из административных производств об их незаконном потреблении, а также связанных со смертью граждан от передозировки, то есть в случаях, когда наркотики не изымались», – отмечается в записке.

Авторы поправок убеждены, что подобные дела не имеют судебной перспективы из-за недостаточного количества доказательств. Отмечается, что в 2018 году было остановлено предварительное расследование 72,4 тыс. уголовных дел о сбыте наркотиков из-за «неустановления лица».

«Принятие законопроекта позволит исключить факты безусловного необоснованного возбуждения уголовных дел при отсутствии объективных признаков сбыта наркотиков, определения их вида и массы, что будет способствовать более эффективному использованию потенциала органов предварительного следствия в борьбе с преступлениями в сфере незаконного оборота наркотиков, не допускать нарушения прав и законных интересов граждан – участников уголовного судопроизводства», – отмечается в записке к законопроекту.