Израильское радио объявило бойкот российским артистам за поддержку Лукашенко

Израильское «Лучшее радио», ориентированное на русскоязычную аудиторию страны, объявило бойкот нескольким российским и белорусским артистам, поддержавших президента Белоруссии Александра Лукашенко.

В «санкционный список» радиостанции попали Филипп Киркоров, Николай Басков, Александр Буйнов, Денис Майданов, Анита Цой, Диана Гурцкая, Наталия Москвина, сообщается на сайте «Лучшего радио».

Также в списке значатся белорусские артисты Руслан Алехно, Александр Солодуха, Ирина Дорофеева, Алена Ланская, Владимир Громов, Анатолий Ярмоленко, Жанет, группы «Аура» и «Белорусы» и сестры Груздевы.

Отмечается, что артисты спели в поддержку Лукашенко, клип под названием «Артисты за мир – Любимую не отдают» опубликован на YouTube-канале белорусской группы «Аура». Ролик собрал за четыре дня 886 тыс. просмотров, остальные ролики канала набирали не более нескольких десятков тысяч просмотров.

«С этого момента мы исключаем из нашего эфира песни этих лизоблюдов. Это тот минимум, который мы можем сделать для свободолюбивого народа Белоруссии. Мы призываем наших коллег с «Первого радио» и других радиостанций, играющих русскоязычную музыку, присоединиться к бойкоту», – говорится в обращении «Лучшего радио».

На прошлой неделе после выхода клипа «Любимую не отдают» с участием известных российских и белорусских исполнителей в соцсетях начали появляться негативные комментарии в адрес Баскова, в частности, в Instagram, где на певца подписаны 2,7 млн человек.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал газете ВЗГЛЯД травлю Николая Баскова за выступление в Минске в поддержку Александра Лукашенко.

Киркоров же возмутился попытке Баскова оправдаться за «поддержку Лукашенко», пост о которой распространился в соцсетях.