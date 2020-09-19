Пригожин объяснил травлю Баскова за концерт в поддержку Лукашенко

«Если бы Басков пошел петь за другую сторону, то ему все равно прилетело бы... Какая разница, откуда прилетает? В таких ситуациях артисты, как правило, становятся заложниками и козлами отпущения», сказал газете ВЗГЛЯД музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. Так он прокомментировал травлю Николая Баскова за выступление в Минске в поддержку Александра Лукашенко.

«Я не защищаю сейчас Колю Баскова. Но для артиста после такой большой «голодовки» (ограничения, введенные из-за коронавируса) важно выйти на сцену. И неважно, с кем он и за кого. Это в хорошем смысле жадность до выступления. Возможно, Коля Басков симпатизирует кому-то из политиков, но в данном случае здесь, скорее, перевешивает его желание встретиться со зрителями», – считает музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.

Продюсер подчеркнул, что артисту нужна сцена, а те, кто этого не понимают, начинают выступать с критикой. «Артисту нужен зритель и неважно, за кого он и с кем он. Басков не агитировал, он выступал. Он же не говорил «идите за Батьку», не занимался политикой. Ему просто дали возможность выступить. На концерте его принимали супер и здорово. И это самое главное в этой истории. Коля сам по себе очень порядочный, хороший и справедливый человек», – подчеркнул собеседник.

Накануне в Минске на одноименной арене состоялся концерт в поддержку президента республики Александра Лукашенко. Российский певец Николай Басков выступил хедлайнером мероприятия, в котором также участвовали Руслан Алехно, Александр Солодуха, ансамбль «Сябры» и другие исполнители.

После концерта в соцсетях начали появляться негативные комментарии в адрес Баскова. В частности, в Instagram, где на певца подписаны 2,7 млн человек. Суть таких высказываний сводилась к тому, что «народ не простит» и перестанет ходить на концерты исполнителя.

Пригожин признался, что многие артисты очень хотели бы выступить в той же Белоруссии. «Вы думаете, у нас таких соблазнов нет? Мы просто вынуждены кусать локти, отказываться от денег, каких-то сомнительных предложений, от всего, что связано с политикой. Мы уже наглотались всего этого добра», – сказал он.

Начавшуюся в соцсетях травлю Баскова он объяснил психологией людей, которых легко охватывает ненависть. «Неважно, против кого дружим, главное дружить против кого-нибудь. Если бы Басков пошел петь за другую сторону, то ему все равно прилетело бы... Какая разница, откуда прилетает? Противно, что эти камни летят во всех. И артисты, как правило, становятся заложниками. Их просто рвут на части и назначают главными козлами отпущения. Но это же неправильно. Можно бить себя в грудь, отказываться от денег, но это работа такая – развлекать людей», – убежден Пригожин.

Что касается последних событий в Белоруссии, то нынешняя ситуация стала для Пригожина «шоком». Он уверен, что массовые беспорядки не проходят без вмешательства стран Запада, но в то же время нельзя не признавать ошибок действующей власти. Продюсер считает лучшим сценарием «красивый» уход Лукашенко из власти по примеру президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

«Есть люди, которые устали от Лукашенко. Я делю эти вещи на три составляющие: внешнее вмешательство, несправедливость со стороны действующей власти и реальные люди, которым все это к черту надоело. В этой ситуации лучше всего избежать каких-либо столкновений и негативных встреч в пользу кого-либо», – считает Пригожин.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, на этой неделе разразился громкий скандал после выхода клипа «Любимую не отдают» с участием известных российских и белорусских исполнителей. В записи участвовали Алена Ланская, Ирина Дорофеева, Александр Солодуха, Руслан Алехно, Анита Цой, Филипп Киркоров, Александр Буйнов, Николай Басков, Диана Гурцкая, Анатолий Ярмоленко, Юлия Быкова, Виктория Алешко и Жанет. Особое раздражение у некоторых юзеров вызвало то, что в песне прозвучала цитата Лукашенко.