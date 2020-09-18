Российские и белорусские артисты рассказали о записи песни с цитатой Лукашенко

Российские и белорусские артисты рассказали, почему решили принять участие в записи песни «Любимую не отдают» с цитатой президента Белоруссии Александра Лукашенко, а также объяснили основной посыл этой композиции.

Один из авторов песни, белорусский композитор Евгений Олейник сказал, что он и его жена Юлия Быкова, выступившая соавтором, предложили «исполнить эту песню всем, кого знали», передает РИА «Новости».

«Это был единственный принцип – мы предложили всем. Кто согласился – видно на видео», – добавил он.

При этом композитор отказался называть отказавшихся: «Это связано с тем, что у людей на протяжении жизни мнение меняется, они впоследствии могут все переосмыслить».

По его словам, использование в песне слов Лукашенко связано с тем, каким образом соответствующую фразу сказал глава белорусского государства.

«Мы – люди, далекие от политики, но мы очень близки к эмоциональным проявлениям людей. На мой взгляд, это эмоционально было сказано сильнее всего вообще за всю историю нашей страны, я имею в виду, политиком. Конечно, стало понятно, что эта фраза, будучи совершенно не политической, станет своеобразным символом для тех людей, которые разделяют наши ценности», – заявил автор песни.

Он также высказал мнение, что нынешнее время в Белоруссии для творчества «очень правильное», так как появляются направления, в которых артисты могут эмоционально себя выразить. По мнению Олейника, ситуация с выборами в стране и с последующим разделением артистов на «наших» и «ваших», как «пытаются навязать оппоненты власти», сильно «трогает» всех, кто работает в сфере культуры.

«И мы с Юлей категорически против какого-то разделения, но имеем свою гражданскую позицию. Все хотят перемен, все хотят жить лучше, но мы поддерживаем действующего президента, потому что он – гарант мира», – добавил Олейник.

Заслуженная артистка Белоруссии, представитель страны на международном конкурсе «Евровидение – 2013» Алена Ланская рассказала, что артисты бесплатно работали над песней «Любимую не отдают»: «Все люди, которые принимали участие в создании этой песни и видеоролика, все исполнители, которые были задействованы, работали во благо идеи добра, мира, спокойствия (...) Это исключительно наша добровольная идея принять участие в таком проекте (...) И всех людей, которые работали над этой композицией, объединяет любовь к белорусской земле».

Исполнительница добавила, что поддерживает действующую власть в республике и из-за этого стала одной из первых популярных персон в Белоруссии, кто попал под удар критики противников Лукашенко еще до 9 августа. Она добавила, что и в ее адрес, и в адрес близких поступают угрозы.

«И когда я стала читать угрозы уже на странице своей племянницы несовершеннолетней, для меня это стало просто делом совести и делом собственного достоинства. Тогда я восстала против того, что постоянно идет унижение со стороны людей, не согласных с твоей позицией. Я всегда любила и буду любить Беларусь, никогда этого не скрывала (...) Мы должны учиться абстрагироваться от этого негатива и всегда слышать свое собственное «Я», свою душу. Многие говорят о том, что их голоса на этих выборах украли. Простите, мой голос никто не крал», – добавила артистка.

Представительница российского певца Филиппа Киркорова заявила, что песня не несет в себе политических подоплек, она записана в поддержку мира. При этом представители артистов Николая Баскова и Дианы Гурцкой отказались от комментариев.

Ранее популярные белорусские и российские исполнители, среди которых Алена Ланская, Ирина Дорофеева, Александр Солодуха, Руслан Алехно, Анита Цой, Филипп Киркоров, Александр Буйнов, Николай Басков, Диана Гурцкая, Анатолий Ярмоленко, Юлия Быкова, Виктория Алешко, Жанет записали композицию под названием «Любимую не отдают».

Это цитата из заявления Лукашенко, которую он использовал в отношении республики, обращаясь с посланием к народу и парламенту в преддверии президентских выборов 9 августа, после которых в стране начались массовые акции протеста: «Белоруссия наша, она любимая, а любимую не отдают».

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