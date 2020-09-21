В Белоруссию прибыл командующий ВДВ России

Командующий Воздушно-десантными войсками ВС России генерал-полковник Андрей Сердюков прибыл в Белоруссию, сообщило минобороны республики.

«В Белоруссию прибыла российская военная делегация во главе с командующим Воздушно-десантными войсками Вооруженных сил Российской Федерации генерал-полковником Андреем Сердюковым. Цель визита – участие во втором этапе совместного белорусско-российского оперативно-тактического учения «Славянское братство – 2020», – цитирует сообщение белорусского оборонного ведомства ТАСС.

Ранее сообщалось, что военнослужащие России и Белоруссии отработали совместные тактические действия на новейших БМД-4М (боевых машинах десанта) и БТР-МДМ «Ракушка» (бронетранспортерах).

Учения, на которых отрабатываются совместные контртеррористические действия, стартовали 14 сентября на полигоне «Брестский» в Белоруссии. От российской стороны в учениях участвуют подразделения гвардейского десантно-штурмового полка Псковского гвардейского соединения ВДВ. Первый этап маневров завершится 25 сентября.

В воскресенье военнослужащие из состава тактической группы ВДВ России и Сил специальных операций Белоруссии десантировались с высоты 600 метров в рамках совместных учений «Славянское братство-2020».