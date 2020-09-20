В Афганистане грузовик террориста-смертника наехал на армейскую колонну

Грузовик, начиненный взрывчаткой, наехал на военную колонну в провинции Майдан-Вардаг в центральной части Афганистана.

Восемь военнослужащих афганской армии погибли, не менее девяти получили ранения, передает ТАСС.

Сообщается, что ответственность за это нападение взяло на себя радикальное движение «Талибан» (запрещено в России).

По заявлению и. о. министра национальной обороны Афганистана Асадуллы Халида, эскалация боевых действий «Талибана» (запрещен в России). на фоне начавшегося межафганского диалога в Катаре «свидетельствует о том, что талибы таким путем стремятся укрепить свои позиции за столом переговоров о мире».

В конце августа стало известно об атаках талибов на базы США в Афганистане.

Напомним, в августе президент США Дональд Трамп пообещал закончить «эти нелепые бесконечные войны», объявив о сокращении численности американских войск в Афганистане.

В июле спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад заявил, что американские войска покинули пять баз в Афганистане, позже госсекретарь США Майк Помпео назвал срок полного вывода войск из Афганистана.

В конце февраля Соединенные Штаты заключили мир с «Талибаном» (запрещенной в России террористической организацией), пообещав снять с членов движения санкции и вывести американские войска из Афганистана.