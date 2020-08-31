Стало известно об атаках талибов на базы США в Афганистане

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31 августа, понедельник  |  Последнее обновление — 09:15  |  vz.ru
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Крупнейшего производителя соды вернут из офшора

В запутанной истории приватизации «Башкирской содовой» разберется Генпрокуратура Вадим Брайдов/ТАСС
Скандал вокруг башкирского шихана Куштау на этой неделе вышел на федеральный уровень. Выяснилось, что доля государства в планировавшей разрабатывать гору Башкирской содовой компании (БСК) снизилась с 62 до 38%. Разобраться в произошедшем Владимир Путин поручил правоохранительным органам. Генпрокуратура считает, что доля государства в компании была сокращена незаконно. Кто и как увел у страны крупнейшего производителя соды?  Подробности...
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Индия пытается втянуть Россию в игру против Китая

Вряд ли индийские военные испугались «трудностей, связанных с пандемией» Донат Сорокин/ТАСС
Индия внезапно отказалась присылать своих военных на маневры в Россию. Этот демарш индийское минобороны объясняет боязнью коронавируса. Но COVID-19 не помешал армии Индии маневрировать во время недавнего пограничного инцидента с Китаем. Какими же могут быть настоящие причины столь неожиданного решения - и каковы в этой ситуации интересы России?  Подробности...
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Что заставило российскую подлодку всплыть у берегов Америки

Похоже, «Омск» незаметно подкрался к побережью бывшей российской провинции, ныне – штата Аляска Дмитрий Ефремов/ТАСС
В пятницу у берегов Аляски всплыла АПЛ «Омск». Поскольку задача таких лодок – скрытно нести боевое дежурство, никак себя не обнаруживая, в экспертной среде появились версии о каком-то происшествии, которое и заставило ракетный крейсер подняться на поверхность. Официально ВМФ и Минобороны не комментируют произошедшее. Что же вынудило «Омск» всплыть у американских берегов? Подробности...
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Кто мешает Киеву выполнить Минские соглашения

В рядах «партии войны» на Украине многие сторонники президента Зеленского REUTERS/Gleb Garanich
Крайне необычные заявления по поводу Донбасса прозвучали из Киева. Представитель украинской делегации впервые заявил о желании выполнить Минские соглашения полностью - и о том, что этому мешает «мощная группировка политических сил». Какие же структуры и люди вот уже который год не позволяют Киеву выполнить свои мирные обязательства? Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Мы избавились от своих комплексов, а они – еще нет

Сергей Мардан, публицист
Даже тренеры личностного роста внушают своим клиентам, что «успех приходит только к тем, кто верит в то, что он уже успешен». Богатые становятся еще богаче, успешные – еще успешнее. То же самое происходит и со странами. Подробности...
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Почему вы такие нудные, дети?

Дмитрий Ольшанский, публицист
Что меня поражает в нынешних мальчиках и девочках, у которых есть какие-то общественные интересы, так это кричащий, нелепый контраст между естественной романтикой их возраста – и тем, за что, собственно, они выступают, и о чем вообще речь. Подробности...
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Минимальный возраст для голосования надо поднимать

Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
Сегодня буквально сносится инфраструктура взрослости. Причем это выглядит довольно парадоксально. На самом деле мир стремительно стареет. Молодых даже количественно становится все меньше. Однако именно сейчас происходит какая-то странная и дурная экспансия молодости. Подробности...
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Украина порвала с Лукашенко

Лукашенко боится потерять Гродно

Большое интервью Путина телеканалу «Россия 24»

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Появилось изображение будущего китайского авианосца

ВМС Китая опубликовали изображение проекта перспективного китайского атомного авианосца. Рисунок выполнен с помощью компьютерной графики. Заявляется, что водоизмещение авианосца будет 160 тысяч тонн, длина 400 метров и ширина 95 метров
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Родившиеся в берлинском зоопарке панды отметили первый день рождения

Родившиеся в зоопарке Берлина детеныши большой панды отметили первый день рождения. Их появление стало большим событием не только для Германии. Большие панды редко размножаются в неволе, а рождение близнецов – особая редкость. Детенышей отправят в Китай, когда им исполнится четыре года
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Порвался самый большой флаг Украины

Полотнище размером 16 на 24 метра было поднято в честь Дня независимости 22 августа и продержалось только четыре дня. Заявлялось, что флаг поднят на самом длинном в республике флагштоке, который выше монумента «Родина-мать». Коммунальщики заверяют, что у них есть еще пять запасных флагов
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

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    Стало известно об атаках талибов на базы США в Афганистане

    31 августа 2020, 08:41

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Бойцы запрещенного в России радикального движения «Талибан», предположительно, обстреляли военные базы США, пуски снарядов могут означать явное нарушение условий соглашения между американской стороной и талибами, сообщили СМИ со ссылкой на военные источники.

    Издание New York Times отмечает, что более 10 ракет упали в конце июля в районе авиабазы Кэмп-Бастион в провинции Гильменд на юге Афганистана. Этой базой совместно пользуются американские и афганские военные. Также несколько снарядов примерно в конце августа были пущены по крупной американской базе Кэмп-Дуайер, расположенной в этой же провинции, передает РИА «Новости».

    Командующий талибов, знакомый с этим регионом, заявил, что движение не совершало никаких ударов по базам. Он подчеркнул, что будет проведено расследование произошедшего. По словам одного из военных США, ракетные удары могла нанести одна из фракций талибов, которая выступает против соглашения. В результате этих обстрелов никто не пострадал.

    Один из военных источников издания уточнил, что талибы выпустили снаряды, находясь на расстоянии в несколько миль от баз, что сказалось на точности. После обстрела базы Кэмп-Дуайер, американские военные самолеты нанесли ответный удар по месту запуска ракет и уничтожили оставшиеся снаряды. Именно на эту базу, сообщили источники газеты, миссия США в Афганистане хочет перебросить войска из Кандагара.

    Помимо предполагаемого обстрела, талибы, отмечают источники издания, продолжают нападать на военных Афганистана, а Соединенные Штаты провели несколько десятков авиаударов, чтобы помочь афганским военным. Также талибы, пишет газета, отказываются осудить запрещенную в России террористическую организацию «Аль-Каида» и разорвать все связи с этой группировкой, что предусмотрено соглашением. По данным Пентагона, среди талибов есть террористы «Аль-Каиды».

    Напомним, в начале августа официальный представитель политического офиса движения «Талибан» (запрещено в России) Сухейль Шахин заявил, что вывод американских войск из Афганистана может быть завершен до выборов президента США в ноябре.

    Ранее New York Times утверждала, что Россия, по мнению разведки США, якобы предлагала боевикам, связанным с запрещенной в России террористической организацией «Талибан», деньги за убийство военных из «сил коалиции в Афганистане». МИД России назвал статью The New York Times вбросом американской разведки.


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