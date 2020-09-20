Протестующие в Минске двинулись к резиденции Лукашенко

Колонна из десятков тысяч манифестантов, собравшихся на оппозиционную акцию «Марш солидарности» в Минске, двинулась в сторону резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко.

У Дворца Независимости, одной из резиденций главы государства, в ожидании подхода колонны сконцентрировались сотрудники силовых структур, передает ТАСС.

Сам проспект Победителей, который ведет к резиденции, с утра плотно перекрыт спецтехникой. Здесь дежурят военнослужащие внутренних войск и ОМОНа. Также выставлены заградительные машины «Рубеж» и водометы.

Тем временем пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова сообщила, что ситуация с протестными акциями, которые проходят в воскресенье в ряде регионов страны, находится под контролем.

«В ряде регионов Белоруссии, в частности, в Гродно, Могилеве, Солигорске, Лиде, Минске, проходят протестные акции, все они несанкционированные, в них участвуют от 50 до 300 человек, больше протестующих вышло в Минске», – уточнила она.

По ее словам, на текущий момент в ходе протестных акций задержаны более десяти человек.

Напомним, в воскресенье стартовала очередная протестная акция в Минске. МВД Белоруссии заранее привезли военную технику в район Верховного суда и Дворца Независимости.

Ранее сообщалось, что на акциях протеста в городах Белоруссии в субботу было задержано 430 человек, общее число участников протестов, по данным МВД республики, составило 900 человек.

В субботу в Минске прошла очередная несанкционированная акция оппозиции, названная «блестящим маршем». Отличительной чертой этого протеста являются яркая одежда и блестящий макияж. Была задержана известная пожилая активистка Нина Багинская. Она стала первой участницей субботней акции.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов.

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