Силовики стянули военную технику в центр Минска

МВД Белоруссии и внутренние войска стянули технику и живую силу в район Верховного суда и Дворца Независимости в Минске, где ожидается проведение акции сторонников оппозиции.

Так, около здания «Минск-ЭКСПО» располагается колонна военной техники, в том числе БТР и водометы. Около забора Дворца Независимости стоит еще одна колонна. Также недалеко от дворца на улице Саперов находится большая колонна милицейской спецтехники, в частности автобусы и автозаки, передает РИА «Новости». Движение автомобилей в этом районе продолжается.

Между тем официальный представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова подтвердила ТАСС, что сотрудники правоохранительных органов несут службу в усиленном режиме.

«Для обеспечения безопасности предпринят комплекс мер, в частности, увеличивается число нарядов на центральных улицах и проспектах, со стороны кольцевой дороги в центр города. Для этого дополнительно задействована спецтехника милиции и внутренних войск МВД», – сказала она, подчеркнув, что в воскресенье планируется несанкционированная акция.

Кроме того, несколько станций метро в Минске приостановили работу.

«Двадцатого сентября в 13.00 (совпадает с мск), в целях обеспечения безопасности пассажиров, на вход и выход закрыты станции метро «Площадь Ленина», «Октябрьская», «Купаловская», «Площадь Победы», «Площадь Якуба Коласа», «Немига». Поезда следуют без остановки на данных станциях», – сообщил Минский метрополитен.

Ранее сообщалось, что на акциях протеста в городах Белоруссии в субботу было задержано 430 человек, общее число участников протестов, по данным МВД республики, составило 900 человек.

Напомним, в субботу в Минске прошла очередная несанкционированная акция оппозиции, названная «блестящим маршем». Отличительной чертой этого протеста являются яркая одежда и блестящий макияж.

Была задержана известная пожилая активистка Нина Багинская. Она стала первой участницей субботней акции. Также стало известно о неудачной попытке силовиков задержать мотоциклиста: толпе удалось его отбить.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов.