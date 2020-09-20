Один из создателей «Новичка» опроверг причастность Мирзаянова к разработке вещества

Проживающий в США Вил Мирзаянов не являлся членом группы разработчиков нервно-паралитического вещества «Новичок», следовательно, он не может судить о действии вещества на человеческий организм, заявил один из разработчиков «Новичка» Леонид Ринк.

Ранее Мирзаянов извинился перед блогером Алексеем Навальным, которого якобы отравили веществом из группы «Новичок».

«Приношу свои глубокие извинения Навальному за то, что я участвовал в этом преступном бизнесе – по разработке этого вещества, которым он отравился», – заявил Мирзаянов в эфире телеканала «Дождь».

«Он не имеет никакого отношения ни к биохимии, ни к чему. Обычный хроматографист. Он не в нашей группе [работал], он занимался контролем стоков, то, что с предприятия выливается или в трубы улетает. Он к созданию «Новичка» никакого отношения не имеет», – сказал Ринк РИА «Новости».

Он пояснил, что Мирзаянов не может знать симптомов отравления «Новичком». «Он может представлять структуры какие-то, но не биологическое действие», – сказал ученый.

Ринк предположил, что Мирзаянов может делать свои заявления, выполняя чей-то заказ. Создатель вещества пояснил, что симптомы «отравления» Навального и сам факт того, что он выжил, противоречат применению отравляющего вещества «Новичок».

«Я 100 раз говорил, его [Навального] симптомы никак не связаны с «Новичком». Он бы не выжил, если бы это был «Новичок», – отметил Ринк.

Химик Вил Мирзаянов – специалист в области химического оружия, осужденный за государственную измену и более 20 лет назад эмигрировавший в США. Является единственным специалистом, опубликовавшим в своей книге формулы прекурсоров боевого отравляющего вещества «Новичок». Западные СМИ называют его одним из создателей «Новичка». Мирзаянов высказывал самые неожиданные версии отравления в британском Солсбери Сергея и Юлии Скрипалей. По его словам, «только Россия могла» отравить Скрипалей. Его комментарии получали неоднозначные оценки экспертов. Глава ЗАТО Шиханы Андрей Татаринов уличил Мирзаянова во лжи.

Напомним, правительство Германии заявило, что три независимые спецлаборатории Франции и Швеции подтвердили якобы наличие в пробах Навального вещества из группы «Новичок».

При этом Берлин отказался передать Москве материалы по ситуации с блогером в двустороннем порядке, ссылаясь на государственную тайну. Вместе с тем Германия передала в ОЗХО результаты лабораторных исследований проб.

Немецкие СМИ сообщили, что Навальный полностью пришел в себя и ему удалось вспомнить события, которые происходили до потери сознания в самолете.

Ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», заявил, что выход блогера из комы доказывает: при его отравлении не использовалось данное вещество.

Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в его организме следов отравляющих веществ.

Европейские политики отмечали, что Россия сделала все, чтобы спасти Навального. Немецкие СМИ подчеркивали, что блогер выжил благодаря действиям пилотов и омских врачей.