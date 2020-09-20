Один из создателей «Новичка» опроверг причастность Мирзаянова к разработке вещества

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Новому российскому супер-танкеру пророчат неподвижное будущее

Крупнейший нефтяной танкер Венесуэлы будет ходить под флагом России Lan Mantel/marinetraffic.com
Крупнейший нефтяной супертанкер Венесуэлы, находящийся посреди Карибского моря, перешел под российский флаг. Кроме того, теперь судно носит имя великого русского писателя Максима Горького. В чем особенность этого танкера, почему ему понадобился именно российский флаг и будет ли этот корабль бороздить мировой океан? Подробности...
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Гиперзвуковое оружие России не дает покоя США

Минобороны России/YouTube
Разработчиком гиперзвукового блока «Авангард» оказался экс-гендиректор НПО Машиностроения Герберт Ефремов. В субботу Владимир Путин наградил конструктора госнаградой. Президент отметил, что впервые в новейшей истории Россия обладает самым совершенным оружием, способным защитить страну от любых внешних посягательств. За день до этого Дональд Трамп заявил, что Россия похитила гиперзвуковые технологии у США. Что стоит за словами Трампа и как США сами используют чужие научные разработки?  Подробности...
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Священнослужители отказались заново переучиваться

Исторически священнослужители большинства конфессий получали образование за рубежом Алексей Дружинин/пресс-служба
президента РФ/ТАСС
В Госдуме на следующей неделе начинается рассмотрение поправок в закон «О свободе совести», которые, по мнению их инициаторов, предотвратят появление в России религиозных экстремистов и защитят страну от «духовного неоколониализма». Однако такая инициатива наткнулась на критику буддистов, иудеев и мусульман. В чем заключается суть их претензий и удастся ли законодателям прийти к согласию с верующими? Подробности...
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Американцы сжигают собственную страну

Иностранные террористы не потребовались: с тем, чтобы зажечь свою страну, американцы справились сами Chris Pietsch/Reuters
Запад США охвачен сильнейшими за последние десятилетия пожарами. Люди гибнут, пропадают без вести, бегут из собственных домов. Государство им мало чем помогает, на фоне чего множатся панические слухи: пожары это не случайность, а намеренная диверсия. Есть много причин для того, чтобы этим слухам верить. Кто же сжигает Америку? Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Газовая конкуренция России и США в Европе становится взрывоопасной

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Для Газпрома и России в целом – это новая реальность. Излюбленная мантра об экономической целесообразности больше не работает. Экономика в чистом виде больше не решающий аргумент при принятии решений. Подробности...
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«Северный поток – 2» стал инструментом шантажа

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Запад угрожает закрыть «Северный поток – 2» в случае, если Москва не пойдет на уступки по делу Навального. Однако Москва и не пойдет – ведь в ином случае она потеряет куда больше, чем важнейший трубопровод. Подробности...
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Поляки снова опоздали, а это обидно

Сергей Лукьяненко, писатель
Как говорил Уинстон Черчилль, в годы тяжелых испытаний поляки проявляют лучшие свои качества, слетая с катушек только тогда, когда решают, что дело идет на лад. Подробности...
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Туркмения добила русский язык

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Польша придумала новое «преступление России»

Подозрительная смерть Тесака

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Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем

Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа
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Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
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Названы имена победителей конкурса «Лидеры России – 2020»

В Подмосковье завершился третий сезон конкурса управленцев «Лидеры России». В течение двух дней 300 участников из десятка регионов решали задачи от именитых наставников. Каждое испытание позволяло проявить свои лучшие компетенции. Суперфиналистов ждали сразу несколько интересных встреч и церемония награждения
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    Один из создателей «Новичка» опроверг причастность Мирзаянова к разработке вещества

    20 сентября 2020, 10:11

    Текст: Елизавета Булкина

    Проживающий в США Вил Мирзаянов не являлся членом группы разработчиков нервно-паралитического вещества «Новичок», следовательно, он не может судить о действии вещества на человеческий организм, заявил один из разработчиков «Новичка» Леонид Ринк.

    Ранее Мирзаянов извинился перед блогером Алексеем Навальным, которого якобы отравили веществом из группы «Новичок».  

    «Приношу свои глубокие извинения Навальному за то, что я участвовал в этом преступном бизнесе – по разработке этого вещества, которым он отравился», – заявил Мирзаянов в эфире телеканала «Дождь».

    «Он не имеет никакого отношения ни к биохимии, ни к чему. Обычный хроматографист. Он не в нашей группе [работал], он занимался контролем стоков, то, что с предприятия выливается или в трубы улетает. Он к созданию «Новичка» никакого отношения не имеет», – сказал Ринк РИА «Новости».

    Он пояснил, что Мирзаянов не может знать симптомов отравления «Новичком». «Он может представлять структуры какие-то, но не биологическое действие», – сказал ученый.

    Ринк предположил, что Мирзаянов может делать свои заявления, выполняя чей-то заказ. Создатель вещества пояснил, что симптомы «отравления» Навального и сам факт того, что он выжил, противоречат применению отравляющего вещества «Новичок».

    «Я 100 раз говорил, его [Навального] симптомы никак не связаны с «Новичком». Он бы не выжил, если бы это был «Новичок», – отметил Ринк.

    Химик Вил Мирзаянов – специалист в области химического оружия, осужденный за государственную измену и более 20 лет назад эмигрировавший в США. Является единственным специалистом, опубликовавшим в своей книге формулы прекурсоров боевого отравляющего вещества «Новичок». Западные СМИ называют его одним из создателей «Новичка». Мирзаянов высказывал самые неожиданные версии отравления в британском Солсбери Сергея и Юлии Скрипалей. По его словам, «только Россия могла» отравить Скрипалей. Его комментарии получали неоднозначные оценки экспертов. Глава ЗАТО Шиханы Андрей Татаринов уличил Мирзаянова во лжи.

    Напомним, правительство Германии заявило, что три независимые спецлаборатории Франции и Швеции подтвердили якобы наличие в пробах Навального вещества из группы «Новичок».

    При этом Берлин отказался передать Москве материалы по ситуации с блогером в двустороннем порядке, ссылаясь на государственную тайну. Вместе с тем Германия передала в ОЗХО результаты лабораторных исследований проб.

    Немецкие СМИ сообщили, что Навальный полностью пришел в себя и ему удалось вспомнить события, которые происходили до потери сознания в самолете.

    Ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», заявил, что выход блогера из комы доказывает: при его отравлении не использовалось данное вещество.

    Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в его организме следов отравляющих веществ.

    Европейские политики отмечали, что Россия сделала все, чтобы спасти Навального. Немецкие СМИ подчеркивали, что блогер выжил благодаря действиям пилотов и омских врачей.


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