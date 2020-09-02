Рубль подешевел к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в среду вырос на 27 копеек – до 73,84 рубля, курс евро поднялся на 5 копеек – до 87,71 рубля.

Стоимость нефти растет до 45,95 доллара за баррель марки Brent, передает РИА «Новости».