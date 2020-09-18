Су-27 перехватил американский самолет над Черным морем

Российский Су-27 провел перехват над Черным морем американского самолета, сообщили в Национальном центре управления обороной России.

Над нейтральными водами Черного моря в пятницу была зафиксирована воздушная цель, передает ТАСС со ссылкой на сообщение центра.

«Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-8А Poseidon ВМС США и сопроводил его над акваторией Черного моря», – отметили в ведомстве.

Американский самолет повернул в сторону от российской границы, после этого Су-27 вернулся на аэродром базирования. Нарушения государственной границы допущено не было.

«Весь полет российского истребителя Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», – заключили в центре.

В четверг Су-27 из состава российских дежурных сил по противовоздушной обороне Балтийского флота провел перехват над Балтийским морем двух самолетов США и Швеции, сообщили в Национальном центре управления обороной.