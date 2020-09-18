Минсельхоз предложил вывести из-под санкций чешских улиток

В России предложили снять запрет на ввоз живых племенных улиток, в том числе виноградных, с соответствующей инициативой выступил Минсельхоз.

В проекте постановления предлагается не распространять запрет на ввоз рыбы, ракообразных и моллюсков из санкционных стран на «живых племенных сухопутных брюхоногих моллюсков», передает РИА «Новости».

Проект подготовлен в связи с необходимостью импорта племенной продукции из ЕС.

В отчете ведомства указывается, что на данный момент отсутствует возможность ввоза племенных сухопутных улиток (виноградной и серой) из стран, в отношении которых действует продовольственное эмбарго.

«По оценкам специалистов-улитководов, лучший племенной материал улиток находится в Чешской Республике», – говорится в материалах проекта.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как российское продовольствие заставило капитулировать западные продукты в России. Отмечалось, что 99% продуктов питания в российских магазинах произведены на отечественных предприятиях.