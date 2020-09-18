Собянин объяснил рост числа случаев коронавируса

В Москве сохраняется стабильная ситуация с числом инфицированных коронавирусом, заявил мэр столицы Сергей Собянин в ходе церемонии награждения медиков города.

«Ничего еще не закончилось, пандемия продолжается. Мы видим, как сложно она протекает в европейских странах, где начался бурный подъем. В Москве этого нет, небольшие даже поднятия количества заболевших в большей степени связаны с резким увеличением количества тестируемых», – пояснил градоначальник, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что ситуация остается стабильной, на сегодняшний день в столице остается порядка 4 тыс. больных в стационарах.

Собянин добавил, что за период пандемии здравоохранение города стало «не слабее, а прочнее».

«Все ее (системы здравоохранения – прим. ВЗГЛЯД) элементы – скорая помощь, поликлиники, стационары – все начали работать, как единый организм. Я надеюсь, что этот опыт и динамичного развития, и четкой организации всех служб останется после пандемии навсегда на службе московского здравоохранения», – сказал мэр.

Ранее Собянин заявил, что дополнительных ограничений в связи с коронавирусом в Москве вводить не планируется. Он также попросил жителей Москвы старшего возраста поберечь себя и оградиться от внешних контактов из-за возможности заразиться коронавирусом.