Песков оценил возможность встречи Путина и Лукашенко на следующей неделе

График президента России Владимира Путина на следующую неделю пока не подразумевает контактов с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, но при необходимости такие контакты могут быть оперативно согласованы, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Пока нет [таких контактов в графике Путина], – передает ТАСС ответ Пескова на соответствующий вопрос. – Но они могут возникать в течение дня весьма оперативно».

Напомним, переговоры президентов России Владимира Путина и Белоруссии Александра Лукашенко прошли в Сочи в понедельник. Встреча глав государств продлилась более четырех часов. Стороны договорились о выделении Белоруссии кредита на 1,5 млрд долларов. Лукашенко в ходе диалога заявил, что республике стоит держаться ближе к «старшему брату – России».

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