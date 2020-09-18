В Общественной палате выступили против выдачи полмиллиона рублей выпускникам вузов

Выпускникам вузов и колледжей не стоит выдавать до полумиллиона рублей, поскольку это может привести к иждивенчеству, а также отбить у молодых специалистов желание идти на работу сразу после окончания, заявил газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты России, представитель Российских студенческих отрядов Михаил Киселев, комментируя инициативу ввести в России студенческий капитал.

Замруководителя фракции «Справедливой России» в Госдуме Федот Тумусов предложил законопроект, согласно которому выпускникам будут выдавать студенческий капитал: 500 тыс. рублей обучающимся в вузах и 250 тыс. рублей учащимся средних специальных учебных учреждений. По его мнению, данную сумму молодые специалисты могли бы потратить на оплату проезда, первичную аренду жилья или даже на открытие своего дела.

«Во-первых, я против выдачи денег просто так. Тем более, что здесь еще и предлагается выдавать только очникам. А если человек нарочно поступил на очно-заочное или заочное, чтобы совмещать с работой? Им же тоже, получается, нужны деньги, либо несправедливо выходит», – говорит Киселев.

Во-вторых, продолжает эксперт, в России существует ряд стимулирующих программ, например, для молодых семей, по ипотеке, жилью, материнский капитал – в этом случае абсолютно понятно: как, кто и куда может потратить деньги. А если выдавать такие большие суммы выпускникам вузов, то это может привести к иждивенчеству.

«Молодому человеку наоборот необходимо строить свою траекторию, учиться, идти работать на практику. После окончания университета или колледжа выпускника деньгами никак не замотивируешь точно. Если у них будет такая сумма, они просто даже пытаться не будут куда-то устроиться, пока выданные деньги не кончатся», – считает Киселев.

Он приводит в пример ситуацию, когда после выпуска студентов-сирот, если они не могут идти учиться или работать, ставят на биржу занятости и платят 50-52 тыс. рублей в течение полугода. То есть за весь период молодые ребята получают около трехсот тысяч рублей. Как показывает практика, большинство из них никуда не идут работать, потому что на рынке труда просто нет таких первоначальных зарплат. Соответственно, до тех пор, пока ребята не потратят все выданные деньги, на работу даже не устраиваются.

«Опять же, проверка арендного жилья – чаще всего оно у нас в стране не является официальным. То есть пришли, сдали наличку и все. К тому же здесь появятся способы обмана: будут делать фиктивные договора, чтобы просто получить деньги, а сами жить у друзей. Я не вижу, чтобы эти деньги как-то могли бы простимулировать выпускников», – рассуждает Киселев.

Что касается бизнеса, продолжает эксперт, то есть и другие способы, как получить на него деньги. То есть выпускник, который хочет открыть свое дело, может написать бизнес-проект и привлечь инвесторов. Также есть программы в центре занятости, по которым также могут выдать первоначальный капитал. Для этого совершенно не обязательно иметь какие-то дополнительные денежные средства.

Он также отмечает, что ему, как руководителю Российских студенческих отрядов, очень важно трудовое воспитание, чего нельзя добиться посредством раздачи денежных средств. «Просто, когда люди зарабатывают, тогда они деньги и ценят. А таким способом мы только отсрочим трудоустройство выпускников на полгода», – резюмировал Киселев.

Ранее стало известно, что с 1 сентября 2021 года будет проиндексирован на 3,7% стипендиальный фонд для студентов вузов.