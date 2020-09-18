В Общественной палате выступили против выдачи полмиллиона рублей выпускникам вузов

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18 сентября, пятница  |  Последнее обновление — 13:26  |  vz.ru
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Директор РАЭК: У России больше шансов привлечь белорусских специалистов, чем у Польши

Эксперт назвал условие, при котором Россия может стать мировым IT-лидером Ольга Анохина
«Все программы по цифровой экономике, которые были запущены в 2018 году, к сожалению, не приведут Россию к тому, что мы сможем конкурировать с Америкой и Азией на равных. Но у нас есть ряд рекомендаций, что нужно сделать, чтобы вырваться из этого замкнутого круга. И один из важных вопросов – это кадры», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко. Подробности...
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Поиск врага в лице России вредит самим США

Споры о том, кто является главным противником США – Россия или Китай, раскалывают американскую элиту Михаил Метцель/ТАСС
В эпоху соперничества великих держав Китай и Россия – это стратегические конкуренты США, напомнил обывателям министр обороны Марк Эспер. Но являются ли эти страны еще и врагами Америки? Если в отношении КНР ответ скорее положительный, то в плане РФ все не так однозначно. Россия является врагом только в том случае, если США сами делают ее таковым. Подробности...
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Молодежь напишет новые правила цивилизации

Заработок и карьера не привлекают современную молодежь пресс-служба «Российской креативной недели»
«Мы очень недооцениваем нашу молодежь. Они сильнее нас, у них по-другому развито восприятие. Каждый талантливый молодой человек – это «супермозг», – сказала газете ВЗГЛЯД Марина Абрамова, руководитель «Роскультцентра» и директор прошедшей на днях «Российской креативной недели». Есть ли у современной молодежи авторитеты, в чем ее главная мотивация и почему она не стремится в классический бизнес?  Подробности...
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«Дело Навального» свело с ума Европарламент

Европарламент требует ввода секторальных санкций против российской экономики и закрытия проекта «Северный поток – 2» OLIVIER HOSLET/EPA/ТАСС
Европейский парламент принял резолюцию о судьбе Алексея Навального, вобравшую в себя рекордное количество фантастических требований к России, включая требование переписать Конституцию. Откуда евродепутаты взяли столько наглости и как это связано с тем, что «дело об отравлении «Новичком» начинает трещать по швам?  Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Поляки снова опоздали, а это обидно

Сергей Лукьяненко, писатель
Как говорил Уинстон Черчилль, в годы тяжелых испытаний поляки проявляют лучшие свои качества, слетая с катушек только тогда, когда решают, что дело идет на лад. Подробности...
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Как украинцы полюбили американские бомбы

Андрей Манчук, политолог
«Украинские небеса приветствовали редких и великолепных гостей: три стратегических бомбардировщика ВВС США Boeing B-52», пишет издание KyivPost. И эти слова отражают общее настроение киевского политического бомонда. Подробности...
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В этот день Украина и Белоруссия получили свои границы

Олег Хавич, политический аналитик
17 сентября 1939-го начался «Польский поход» Красной армии, в ходе которого территория Украины и Белоруссии увеличилась – за счёт Польши. Но ныне в Киеве и Минске смотрят на эту дату глазами Варшавы. Подробности...
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Польша придумала новое «преступление России»

Подозрительная смерть Тесака

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Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем

Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа
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Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
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    В Общественной палате выступили против выдачи полмиллиона рублей выпускникам вузов

       18 сентября 2020, 13:08
    Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
    Текст: Татьяна Косолапова

    Выпускникам вузов и колледжей не стоит выдавать до полумиллиона рублей, поскольку это может привести к иждивенчеству, а также отбить у молодых специалистов желание идти на работу сразу после окончания, заявил газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты России, представитель Российских студенческих отрядов Михаил Киселев, комментируя инициативу ввести в России студенческий капитал.

    Замруководителя фракции «Справедливой России» в Госдуме Федот Тумусов предложил законопроект, согласно которому выпускникам будут выдавать студенческий капитал: 500 тыс. рублей обучающимся в вузах и 250 тыс. рублей учащимся средних специальных учебных учреждений. По его мнению, данную сумму молодые специалисты могли бы потратить на оплату проезда, первичную аренду жилья или даже на открытие своего дела.

    «Во-первых, я против выдачи денег просто так. Тем более, что здесь еще и предлагается выдавать только очникам. А если человек нарочно поступил на очно-заочное или заочное, чтобы совмещать с работой? Им же тоже, получается, нужны деньги, либо несправедливо выходит», – говорит Киселев.

    Во-вторых, продолжает эксперт, в России существует ряд стимулирующих программ, например, для молодых семей, по ипотеке, жилью, материнский капитал – в этом случае абсолютно понятно: как, кто и куда может потратить деньги. А если выдавать такие большие суммы выпускникам вузов, то это может привести к иждивенчеству.

    «Молодому человеку наоборот необходимо строить свою траекторию, учиться, идти работать на практику. После окончания университета или колледжа выпускника деньгами никак не замотивируешь точно. Если у них будет такая сумма, они просто даже пытаться не будут куда-то устроиться, пока выданные деньги не кончатся», – считает Киселев.

    Он приводит в пример ситуацию, когда после выпуска студентов-сирот, если они не могут идти учиться или работать, ставят на биржу занятости и платят 50-52 тыс. рублей в течение полугода. То есть за весь период молодые ребята получают около трехсот тысяч рублей. Как показывает практика, большинство из них никуда не идут работать, потому что на рынке труда просто нет таких первоначальных зарплат. Соответственно, до тех пор, пока ребята не потратят все выданные деньги, на работу даже не устраиваются.

    «Опять же, проверка арендного жилья – чаще всего оно у нас в стране не является официальным. То есть пришли, сдали наличку и все. К тому же здесь появятся способы обмана: будут делать фиктивные договора, чтобы просто получить деньги, а сами жить у друзей. Я не вижу, чтобы эти деньги как-то могли бы простимулировать выпускников», – рассуждает Киселев.

    Что касается бизнеса, продолжает эксперт, то есть и другие способы, как получить на него деньги. То есть выпускник, который хочет открыть свое дело, может написать бизнес-проект и привлечь инвесторов. Также есть программы в центре занятости, по которым также могут выдать первоначальный капитал. Для этого совершенно не обязательно иметь какие-то дополнительные денежные средства.

    Он также отмечает, что ему, как руководителю Российских студенческих отрядов, очень важно трудовое воспитание, чего нельзя добиться посредством раздачи денежных средств. «Просто, когда люди зарабатывают, тогда они деньги и ценят. А таким способом мы только отсрочим трудоустройство выпускников на полгода», – резюмировал Киселев.

    Ранее стало известно, что с 1 сентября 2021 года будет проиндексирован на 3,7% стипендиальный фонд для студентов вузов.


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