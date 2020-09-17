В России вырастут стипендии студентов

Стипендиальный фонд для студентов вузов с 1 сентября 2021 года будет проиндексирован на 3,7%, говорится в пояснительной записке к проекту бюджета на 2021-2023 годы.

«Ежегодно индексируются на прогнозный уровень инфляции (индекс роста потребительских цен) в 2021 году на 3,7%, в 2022 году на 4% и в 2023 году на 4%: с 1 сентября стипендиальный фонд для студентов федеральных образовательных учреждений профессионального образования, аспирантов, докторантов, интернов и ординаторов», – говорится в документе, передает ТАСС.

Согласно информации Минобрнауки, средний размер государственной академической стипендии в сентябре 2019 года по стране составил 2 тыс. 980 рублей.

Напомним, 17 марта премьер Михаил Мишустин подписал постановление правительства об индексации социальных пенсий в России с 1 апреля на 6,1%.