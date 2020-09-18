Пашаев подал расширенную апелляционную жалобу на приговор Ефремову

Адвокат Эльман Пашаев подал расширенную жалобу в апелляционную инстанцию на приговор актеру Михаилу Ефремову.

«Вчера я подал расширенную апелляционную жалобу», – передает ТАСС слова адвоката. Сразу после приговора он подал краткую жалобу с просьбой отменить приговор. Жалоба будет рассмотрена в Мосгорсуде, дата слушаний пока не назначена.

8 июня Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон Lada, водитель которого Сергей Захаров погиб.

Пресненский суд Москвы приговорил актера Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы.

Позже стало известно, что Ефремов перед апелляцией отказался от адвоката Пашаева. При этом сам Пашаев отрицает отказ Ефремова от его услуг. Адвокат подчеркнул, что сейчас работает над расширенной апелляционной жалобой на приговор.

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