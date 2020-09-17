Эксперт в США оценил законность планов НАСА по добыче лунных ресурсов

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Директор РАЭК: У России больше шансов привлечь белорусских специалистов, чем у Польши

Эксперт назвал условие, при котором Россия может стать мировым IT-лидером Ольга Анохина
«Все программы по цифровой экономике, которые были запущены в 2018 году, к сожалению, не приведут Россию к тому, что мы сможем конкурировать с Америкой и Азией на равных. Но у нас есть ряд рекомендаций, что нужно сделать, чтобы вырваться из этого замкнутого круга. И один из важных вопросов – это кадры», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко. Подробности...
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Арктический щит России и Китая стал новым страхом Америки

Китайцы всерьез намерены поучаствовать в освоении российской Арктики Wu Yue/Global Look Press
Американские эксперты бьют тревогу – США рискуют столкнуться в Арктике с «кошмаром» в виде союза России и Китая. Заокеанских аналитиков пугают не только экономические последствия, но и прямая военная угроза, которой могут стать противоракетные системы и флоты двух главных оппонентов Вашингтона. Действительно ли военное сотрудничество Москвы и Пекина на Севере угрожает Америке? Подробности...
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Креативность превращается в новую индустрию

Вещи, которые раньше воспринимались как баловство, неожиданно предстают как большой бизнес Валерий Мельников/РИА Новости
Экономикой настоящего, а не будущего, сферой, требующей госинвестиций и внимания, назвал креативную индустрию первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, открывая «Российскую креативную неделю» в Москве, где собрались представители IT, архитектуры, дизайна, образования, музыки и урбанистики. Как талант и творчество превратить в настоящую индустрию? Подробности...
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Почему Трампу должны дать Нобелевскую премию

Именно Трамп придумал и провел сделку, которая может раз и навсегда разрешить арабо-израильский конфликт REUTERS/Tom Brenner
Дональд Трамп обижается на журналистов, которые старательно не замечают его выдвижение на Нобелевскую премию мира. Тонкость в том, что президент США эту премию действительно заслужил, в отличие, например, от своего предшественника Обамы. Благодаря Трампу уходит в прошлое ключевой конфликт на Ближнем Востоке, прежде казавшийся неразрешимым. Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Новому большому брату не нужна твоя личность

Андрей Перла, Политолог
Он смотрит на тебя с каждого монитора. Большой брат разрешает тебе говорить, что он плохой – вот только в новоязе для этого не осталось слов. Большой брат мягче, чем в старой книжке, но также безжалостно указывает тебе, как жить, что покупать и за кого голосовать. Подробности...

Психические расстройства портят жизнь как насморк

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Проблемы с психикой – они от лукавого, придуманы масонами и рептилоидами. Погуляй, и все пройдет. Бабки в поле рожали, а ты непонятно на что жалуешься. И вообще, у предков никаких депрессий не было. Подробности...
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В пропаганде не может быть правды, тем более – во вражеской

Герман Садулаев, писатель, публицист
Ненормально то, что мы сами, раскрыв рот, слушаем всю эту чушь и пропаганду, да не только слушаем, а и повторяем, и на основании этой вражеской пропаганды пишем свои статьи, книги и снимаем фильмы, которые хвалим, потому что они «правдивые». Подробности...
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Подозрительная смерть Тесака

Шведов выгоняют из Швеции

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Отношения России и Японии изменятся

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Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем

Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа
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Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
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Названы имена победителей конкурса «Лидеры России – 2020»

В Подмосковье завершился третий сезон конкурса управленцев «Лидеры России». В течение двух дней 300 участников из десятка регионов решали задачи от именитых наставников. Каждое испытание позволяло проявить свои лучшие компетенции. Суперфиналистов ждали сразу несколько интересных встреч и церемония награждения
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    Эксперт в США оценил законность планов НАСА по добыче лунных ресурсов

    17 сентября 2020, 09:45

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Американский эксперт в области космического права считает добычу НАСА лунных ресурсов законной, если она ведется в соответствии с действующим международным правом и не ущемляет интересы других стран, заявил профессор Института права Университета Небраски-Линкольна Франс Фон Дер Данк.

    «Я считаю, что добыча лунных ресурсов законна, если ведется в соответствии с нормами международного космического права, в частности с принятием на себя ответственности и необходимости вести работы с учетом деятельности других стран и лунной среды», – передает РИА «Новости» оценку экспертом планов НАСА по привлечению частных компаний для добычи лунных ресурсов.

    Между тем, признает он, для того, чтобы такая деятельность не приводила к международным конфликтам, уважала права стран и их игроков, отвечала международному праву и обеспечивала интересы добросовестных компаний, «необходим гораздо более проработанный нежели тот, что действует сегодня, правовой режим».

    «Сейчас серьезные обсуждения идут именно об этом, хотя я не рассчитываю, что они в скором времени приведут к новому соглашению (или дополнению к Договору о космосе или даже Лунному соглашению), проработка более детального международного права в этой сфере произойдет на уровне неформальных соглашений, которые будут реализовываться в рамках национальных законов в сфере космоса и системе лицензирования, которая будет накладывать очень конкретные обязательства и более четкие права для обладателей этих лицензий», – поясняет эксперт.

    Он надеется, что «со временем местные национальные законы могут оказаться достаточно последовательными для того, чтобы трансформироваться в обычное международное право».

    По словам фон дер Данка, стоимость контрактов НАСА с частными компаниями на добычу лунных ископаемых будет зависеть от того, что и в каком объеме они будут добывать.

    «Условия контрактов будут обсуждаться, когда будет известно, что может быть или будет добыто. Очевидно, стоимость будет зависеть от того, какие материалы компании предполагают добыть, насколько полезным это будет для планов НАСА по использованию ресурсов (Луны) на ее поверхности и как много они смогут добыть», – сказал эксперт.

    Он подчеркнул, что объявление НАСА планов по покупке лунного грунта у частных компаний пока не является тендером и может лишь свидетельствовать о таком намерении. По его мнению, объявление рассчитано на то, чтобы дать компаниям «стимул к началу инвестиций в такую деятельность с уверенностью в том, что у них будет по крайней мере один крупный клиент, готовый приобрести (ресурсы)». «Более того, это клиент, который не требует от компаний-добытчиков доставить ресурсы на Землю, что сэкономит большой объем средств, а использует их на месте», – пояснил фон дер Данк.

    В начале апреля президент США Дональд Трамп подписал указ, закрепляющий право американцев на добычу космических ресурсов. В документе подчеркивается, что США не признают Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах.

    Кремль заметил, что попытки «приватизации» космоса неприемлемы, а в Роскосмосе заявили, что попытки экспроприации космоса и агрессивные планы по фактическому захвату других планет не настраивают на плодотворное сотрудничество. Москва подчеркивала, что у США нет права отводить себе лидирующую роль в формировании глобальной повестки по использованию космических ресурсов.

    Комментируя сообщения о планах Вашингтона, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сравнил принципы «вторжения» США на Луну с операциями в Ираке или Афганистане.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала о планах США заняться освоении ресурсов на Луне.

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