Эксперт в США оценил законность планов НАСА по добыче лунных ресурсов

Американский эксперт в области космического права считает добычу НАСА лунных ресурсов законной, если она ведется в соответствии с действующим международным правом и не ущемляет интересы других стран, заявил профессор Института права Университета Небраски-Линкольна Франс Фон Дер Данк.

«Я считаю, что добыча лунных ресурсов законна, если ведется в соответствии с нормами международного космического права, в частности с принятием на себя ответственности и необходимости вести работы с учетом деятельности других стран и лунной среды», – передает РИА «Новости» оценку экспертом планов НАСА по привлечению частных компаний для добычи лунных ресурсов.

Между тем, признает он, для того, чтобы такая деятельность не приводила к международным конфликтам, уважала права стран и их игроков, отвечала международному праву и обеспечивала интересы добросовестных компаний, «необходим гораздо более проработанный нежели тот, что действует сегодня, правовой режим».

«Сейчас серьезные обсуждения идут именно об этом, хотя я не рассчитываю, что они в скором времени приведут к новому соглашению (или дополнению к Договору о космосе или даже Лунному соглашению), проработка более детального международного права в этой сфере произойдет на уровне неформальных соглашений, которые будут реализовываться в рамках национальных законов в сфере космоса и системе лицензирования, которая будет накладывать очень конкретные обязательства и более четкие права для обладателей этих лицензий», – поясняет эксперт.

Он надеется, что «со временем местные национальные законы могут оказаться достаточно последовательными для того, чтобы трансформироваться в обычное международное право».

По словам фон дер Данка, стоимость контрактов НАСА с частными компаниями на добычу лунных ископаемых будет зависеть от того, что и в каком объеме они будут добывать.

«Условия контрактов будут обсуждаться, когда будет известно, что может быть или будет добыто. Очевидно, стоимость будет зависеть от того, какие материалы компании предполагают добыть, насколько полезным это будет для планов НАСА по использованию ресурсов (Луны) на ее поверхности и как много они смогут добыть», – сказал эксперт.

Он подчеркнул, что объявление НАСА планов по покупке лунного грунта у частных компаний пока не является тендером и может лишь свидетельствовать о таком намерении. По его мнению, объявление рассчитано на то, чтобы дать компаниям «стимул к началу инвестиций в такую деятельность с уверенностью в том, что у них будет по крайней мере один крупный клиент, готовый приобрести (ресурсы)». «Более того, это клиент, который не требует от компаний-добытчиков доставить ресурсы на Землю, что сэкономит большой объем средств, а использует их на месте», – пояснил фон дер Данк.

В начале апреля президент США Дональд Трамп подписал указ, закрепляющий право американцев на добычу космических ресурсов. В документе подчеркивается, что США не признают Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах.

Кремль заметил, что попытки «приватизации» космоса неприемлемы, а в Роскосмосе заявили, что попытки экспроприации космоса и агрессивные планы по фактическому захвату других планет не настраивают на плодотворное сотрудничество. Москва подчеркивала, что у США нет права отводить себе лидирующую роль в формировании глобальной повестки по использованию космических ресурсов.

Комментируя сообщения о планах Вашингтона, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сравнил принципы «вторжения» США на Луну с операциями в Ираке или Афганистане.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о планах США заняться освоении ресурсов на Луне.

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