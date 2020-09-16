Медведчук: Украина на две трети живет в долг

Проект бюджета Украины на 2021 год на две трети сформирован за счет заимствований, страна почти перестала зарабатывать, если лишь на 34% способна обеспечить собственные затраты, заявил в среду глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медвдечук.

«Гордиться абсолютно нечем. Формирование 66% доходной части бюджета в 2021 году предполагается за счет внутренних и внешних заимствований. Это называется точка, полный тупик. При том, что и доходная часть бюджета текущего, 2020-го, года тоже на 65% формировалась за счет внутренних и внешних заимствований», – заявил Медведчук в интервью украинским СМИ.

По его словам, если страна способна обеспечить собственные затраты лишь на 34% и не может выжить без наращивания долгов, она фактически перестала зарабатывать.

В июле министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил, что стране нужно собирать больше налогов путем увеличения базы налогообложения за счет теневой экономики.

Ранее сообщалось, что госдолг Украины в апреле вырос на 1 млрд долларов. Общий размер государственного долга, по состоянию на 30 апреля, составил 71,74 млрд долларов.

По итогам прошлого года размер госдолга Украины составил 84,4 млрд долларов в эквиваленте.