Историк Соколов объяснил причину срыва свадьбы с Ещенко

Госрегистрация брака между аспиранткой СПбГУ Анастасией Ещенко и экс-доцентом кафедры истории Олегом Соколовым должна была состояться 3 октября 2019 года, но ее отменили из-за неявки жениха и невесты. Об этом говорится в ответе ЗАГС № 1, предоставленном адвокатом защиты Александрой Бакшеевой.

Отмечается, что других заявлений в ЗАГС не поступало, передает РИА «Новости».

При этом отмечается, что сам Соколов на судебном заседании пояснил, что свадьбу они не отменяли, а решили перенести дату.

«12-13 ноября должны были прийти и подать заявление в ЗАГС. Это не неявка, а это был перенос», – пояснил Соколов.

Напомним, в ноябре прошлого года доцент СПбГУ Олег Соколов в ходе домашней ссоры застрелил свою сожительницу Анастасию Ещенко. Спустя два дня он решил избавиться от тела – расчленив его, часть останков оставил дома, а еще часть выбросил в реку Мойку. Его обвинили в убийстве и незаконном хранении оружия. Соколов признан вменяемым.

Соколов был доставлен в Москву в СИЗО «Бутырка», в декабре он прошел экспертизу в Центре психиатрии Сербского.

Историк признался в убийстве и заявил, что согласен с арестом, а мотивом преступления назвал ссору. По другим данным, Соколов застрелил девушку, когда она спала.