Глава МИД Белоруссии назвал президентские выборы «неидеальными»

Выборы президента Белоруссии «по некоторым высоким канонам» прошли «не идеально», однако народ своим большинством определил их победителя, заявил глава МИД республики Владимир Макей.

«У нас прошли выборы, пусть по некоторым высоким канонам и не идеально, однако народ своим большинством, это сегодня сложно поставить под сомнение, определил их победителя», – цитирует РИА «Новости» Макея.

«Хотелось бы понять, на каком основании представители ЕС ставят себя вровень с белорусским народом и считают себя вправе единолично выносить вердикты о приемлемости для белорусов результатов выборов. Для меня эти величины точно не равнозначны. И, в принципе, к чему придет мир, если каждый внешний игрок начнет прямо оспаривать результаты выборного процесса в других странах?» – подчеркнул глава белорусского МИД.

По его словам, в Минске так и понимают демократию – принять мнение большинства, а не использовать все имеющиеся средства и технологии, чтобы «переделать их под себя».

Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в ходе выступления на сессии Европарламента по ошибке назвал белорусского лидера Александра Лукашенко «нелегитимным президентом Украины».

Боррель извинился за свою оговорку, и отметил, что речь шла о президенте Белоруссии.

В свою очередь глава МИД Белоруссии прокомментировал оговорку Борреля.

По данным ЦИК, Александр Лукашенко на президентских выборах получил 80,08% голосов избирателей, Светлану Тихановскую поддержали 10,09% пришедших на участки. Сама Тихановская назвала себя победителем на выборах и подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании.