Минск отреагировал на оговорку Борреля про Лукашенко и Украину

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей прокомментировал оговорку главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, назвавшего белорусского лидера Александра Лукашенко «нелегитимным президентом Украины».

«Сразу попрошу: не истолковывайте мой ответ, как вмешательство во внутренние дела Украины. Хотя, конечно, уже по этой оговорке, к сожалению, глубина владения белорусским досье со стороны Брюсселя очевидна. Возможно, где-то это и наша недоработка. Все могут ошибаться. Но в этом случае тотально огорчает другое – полное нежелание со стороны ЕС даже попытаться объективно разобраться в происходящих процессах», – цитирует РИА «Новости» Макея.

«Поэтому оценки Борреля считаю категоричными и тенденциозными. О чем он говорит. О том, что обязательно до предстоящего заседания Совета ЕС должны быть приняты санкции и это, по его словам, должно подтвердить авторитет ЕС. Не верится, но это почти цитата. А мы были уверены, что авторитет ЕС все же держится не на санкциях», – подчеркнул глава МИД Белоруссии.

Макей также упомянул категоричные требования о начале некого инклюзивного национального диалога.

«Безусловно, с профессиональной точки зрения считаю, что требовать того, что уже запланировано и анонсировано – свидетельство несомненно хорошего бюрократического опыта и аналитического расчета. Тогда напоминаю, что президент Белорусии недавно снова подтвердил готовность инициировать процесс реформирования политической системы в стране на основе принятия поправок в конституцию. Достаточно было просто хотя бы прочитать или процитировать главу белорусского государства. Или же под диалогом понимается некий другой алгоритм, способный утолить жажду отсутствующих геополитических реваншей ЕС?», – отметил глава МИД Белоруссии.

Кроме того, Макей прокомментировал позицию ЕС о том, что повторное проведение выборов – наилучшее решение.

«Наилучшее решение для кого? Для ЕС, у которого не получилось выиграть на состоявшихся в Беларуси выборах? А вы уверены, что это было бы наилучшим решением? Есть примеры, где такие «наилучшие решения» ЕС привели к наилучшим результатам? Или оговорка Борреля все-таки была смысловая?» – сказал он.

Макей также отметил, что белорусская сторона всегда готова к открытому и взаимоуважительному диалогу со всеми заинтересованными международными партнерами, включая ЕС.

«Должен признаться, что и по итогам моих предыдущих личных и телефонных контактов с г-ном Боррелем у меня сложилось впечатление, что и в ЕС думают также», – сказал он.

«Не хотелось бы разочароваться в этом окончательно», – добавил глава белорусского МИД.

Кроме того, Макей добавил, что Минск пока не видит «добавленной стоимости» в визите действующего председателя ОБСЕ и в услугах организации для налаживания внутриполитического диалога.

Он заявил, что «белорусы сами справятся с этой задачей».

«При этом мы, конечно же, не исключаем визита представителя ОБСЕ, когда это действительно будет полезно», – подчеркнул Макей.

Напомним, Боррель в ходе выступления на сессии Европарламента по ошибке назвал белорусского лидера Александра Лукашенко «нелегитимным президентом Украины».

Боррель извинился за свою оговорку, и отметил, что речь шла о президенте Белоруссии.

По данным ЦИК, Александр Лукашенко на президентских выборах получил 80,08% голосов избирателей, Светлану Тихановскую поддержали 10,09% пришедших на участки. Сама Тихановская назвала себя победителем на выборах и подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании.