Путин: Россия находится на 100-м месте в мире по смертности от коронавируса

Россия эффективно противостоит распространению новой коронавирусной инфекции, заявил президент России Владимир Путин, открывая во вторник по видеосвязи медцентры Минобороны.

«Мы эффективно противостоим распространению коронавирусной инфекции», – передает слова главы российского государства ТАСС.

Путин отметил, что «Россия находится на 40-м месте в мире по числу заболевших на 100 тыс. населения и при этом на 100-м месте по показателям смертности от этой опасной инфекции».



«Наша страна лидирует в мире по такой позиции, как количество проведенных тестов на 100 тыс. граждан», – подчеркнул президент, добавив, что «такая комплексная работа позволяет выявлять болезнь на ранних стадиях и обеспечивать стабильную эпидемиологическую обстановку, проводить эффективное лечение, а значит - защищать жизнь и здоровье миллионов людей».



Во вторник Путин в формате видеоконфиренции открыл два новых медицинских центра, построенных силами Минобороны в Псковской области. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков добавил, что Путин также заслушает доклад о ходе строительства еще одного такого объекта в Туве.



Специалисты военно-строительного комплекса оборонного ведомства завершили строительство двух многофункциональных медицинских центров, оснащенных самым современным оборудованием и техникой, на 200 и 100 койкомест в Пскове и Великих Луках. Центры для оказания помощи пациентам с коронавирусом построены по поручению Путина и с опережением графика. Каждый центр будет укомплектован самым современным оборудованием, в том числе компьютерными томографами, оборудованием анестезиологии, эндоскопии, экстракорпоральной мембранной оксигинации.



Минобороны в настоящее время возводит многофункциональный медцентр на 200 мест в Кызыле, его планируется завершить до конца сентября.

Глава государства поручил министру обороны Сергею Шойгу составить список военнослужащих, занимавшихся строительством медцентров, чтобы их наградить.

«Они [медцентры] возведены силами Министерства обороны в кратчайшие сроки, всего за 2,5 месяца и, что принципиально важно, сделаны очень качественно», – отметил Путин, добавив, что «это фирменный стиль специалистов Минобороны и они уже доказали, что неизменно держат такую высокую планку».

Президент поблагодарил руководство министерства, гражданских специалистов, военнослужащих военно-строительного комплекса, которые участвовали в создании этих объектов. Он также отметил ответственную заинтересованную работу региональных властей, в том числе по выделению земельных участков, формированию инженерной инфраструктуры для медцентров.

«Рассчитываю, что в самое ближайшее время они будут готовы принимать пациентов, оказывать людям квалифицированную помощь», – сказал Путин.



«Без учета больниц в псковской области Министерством обороны в целом по стране уже построен 21 специализированный медицинский центр. Все они полностью укомплектованы необходимой техникой, оборудованием и медикаментами, которые позволяют эффективно и быстро лечить больных, в том числе с коронавирусной инфекцией», – подчеркнул президент.

Он отметил, что новые медцентры позволят сформировать дополнительный резерв коек на случай увеличения инфекционных заболеваний и в целом они позволят нарастить мощности национальной системы здравоохранения, прежде всего регионального звена, повысив уровень доступности медицинской помощи.

Напомним, 30 июня министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о завершении строительства четырех многофункциональных медцентров в Воронеже, Дербенте, Каспийске и Хасавюрте.

Ранее Минобороны по поручению президента России Владимира Путина организовало переброску полевого госпиталя в Забайкалье. Кроме того, военные медики возвели полевой многопрофильный госпиталь в поселке Ботлих в Дагестане. Также прием пациентов начал полевой госпиталь в дагестанском Буйнакске. Для помощи в борьбе с коронавирусом сводный отряд Минобороны также прибыл в Красноярск.