Полевой госпиталь в дагестанском Буйнакске начал принимать пациентов

Медицинский персонал полевого многопрофильного госпиталя в дагестанском Буйнакске приступил к приему первых пациентов, сообщает Минобороны России.

В Минобороны сообщили, что полевой мобильный госпиталь был перебазирован из подмосковного Алабино в Дагестан. «Все обратившиеся с жалобами пациенты проходят медицинское обследование, сдают анализ на наличие возбудителя COVID-19, получают необходимое лечение и находятся под постоянным наблюдением квалифицированных специалистов», – приводит сообщение Минобороны РИА «Новости».

Отмечается, что в распоряжении госпиталя имеются аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографические аппараты, аппараты УЗИ, гематологические и биохимические анализаторы крови, ПЦР-лаборатория для исследований.

Напомним, 1 мая у главы Буйнакска Исламудина Нургудаева обнаружили коронавирус. Главред RT Маргарита Симоньян выразила мнение, что вспышка COVID-19 в Дагестане может быть связана с дезинформацией в соцсетях.

В среду президент Владимир Путин поручил правительству обеспечить оказание помощи Дагестану для борьбы с коронавирусом.

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