Симоньян нашла объяснение проблемам с коронавирусом в Дагестане

Вспышка заболеваний коронавирусом в Дагестане связана с дезинформацией в соцсетях, заявила главред RT Маргарита Симоньян в эфире НТВ со ссылкой на журналистское расследование.

«Мы пытались разобраться, почему так произошло в Дагестане. Почему так много погибших, заболевших, почему госпитали военные там сейчас нужно открывать. Опросили большое количество людей, начиная от жителей горных аулов и заканчивая врачами и депутатами. Все нам говорят буквально следующее: в Дагестане в момент распространения коронавируса, когда нужно было сесть по домам, возник массовый скепсис по поводу коронавируса», – передает ее слова «Говорит Москва».

По ее словам, многие отказывались верить в коронавирус, так как в пабликах Дагестана и WhatsApp-чатах стали распространяться сообщения, что это – фейк, необходимый, чтобы «вас запереть, чтобы вас с помощью вакцины чипизировать».

«Дошло до того, что депутат, который был первым официально подтвержденным зараженным коронавирусом в Дагестане, опубликовал у себя в соцсетях, что «дорогие мои земляки, я заболел, я болен, это все существует». Тут же это все подхватили фейкометы и написали, что товарищу дали 12 млн за то, чтобы он опубликовал этот фейк, потому что он коллаборационист, он сотрудничает с властью и тоже хочет вас запереть», – заявила Симоньян.

Она добавила, что после этого врачи стали писать в соцсетях о множестве больных коронавирусом, предостерегать людей от массовых мероприятий, но местные жители обвиняли медработников во лжи.

«Это эпидемия, это сродни войне. И поэтому когда массово вбрасываются фейки, это приводит к настоящим тяжелым последствиям, приводит к смертям. Свобода слова – это чудесно. Я люблю свободу слово нежно и всем сердцем, но у любой свободы слова должны существовать ограничения, когда эта свобода становится причиной гибели людей», – подчеркнула Симоньян.

Между тем, в Минздраве заявили, что ситуация с коронавирусом в Дагестане за последнюю неделю начала стабилизироваться, перестало расти число пациентов реанимации.

На этой неделе президент Владимир Путин поручил правительству обеспечить оказание помощи Дагестану для борьбы с коронавирусом.