Мурашко заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Дагестане

Ситуация с коронавирусом в Республике Дагестан за последнюю неделю начала стабилизироваться, перестало расти число пациентов реанимации, сообщил в пятницу министр здравоохранения Михаил Мурашко на совещании с участием президента Владимира Путина.

«Ситуация за последнюю неделю стала стабилизироваться. В том числе это отмечается и по количеству госпитализаций, и по количеству пациентов в реанимационном отделении. Мы имеем достаточное количество свободных реанимационных коек, и количество пациентов, находящихся на них, на последней неделе не стало нарастать», – цитирует ТАСС министра.

По его словам, более 2,4 тыс. врачей в Дагестане были обучены для работы с пациентами с новой коронавирусной инфекцией.

Напомним, российский лидер Владимир Путин поручил правительству обеспечить оказание финансовой поддержки Дагестану для борьбы с коронавирусом.

Кроме того, по линии Минздрава республике Дагестан сейчас оказывается помощь с медицинскими кадрами, а также помощь с поставками дополнительного оборудования и лекарствами.