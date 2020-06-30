Шойгу доложил Путину о завершении строительства четырех медцентров

Военные строители завершили строительство четырех многофункциональных медцентров в Воронеже, Дербенте, Каспийске и Хасавюрте, доложил министр обороны Сергей Шойгу президенту России Владимиру Путину. Российский лидер пообещал вести борьбу с коронавирусом настойчиво и последовательно.

«В соответствии с вашим поручением в Воронеже, а также городах Республики Дагестан – Каспийске, Дербенте и Хасавюрте – министерство обороны построило четыре многофункциональных медицинских центра общей емкостью 400 койко-мест», – передает слова Шойгу ТАСС.

Он добавил, что все центры оснащены необходимым современным оборудованием, готовы к приему пациентов.

В Воронеже многопрофильный медцентр для лечения больных с коронавирусом по типовому проекту Минобороны, который уже был ранее реализован в Хабаровске и Подольске, возводился с 25 апреля. Его поручил построить Путин 15 мая после разговора с губернатором Александром Гусевым.

После эпидемии коронавируса медцентр будет использоваться как инфекционная больница.

В Минобороны сообщали, что до 30 июня построят также три госпиталя в Каспийске, Дербенте и Хасавюрте. Также было принято решение перебросить в республику два полевых мобильных госпиталя на 200 койко-мест.

«Завершили строительство в Пензе медицинского инфекционного центра, входящего в состав военного госпиталя», – также сообщил Шойгу.

Он указал, что возможности центра позволяют оказывать медпомощь заразившимся коронавирусом, осуществлять комплексную диагностику.

Путин в ходе разговоре выразил уверенность, что эти медцентры внесут свой вклад в борьбу с коронавирусом.

«А ее (борьбу) мы будем продолжать, причем будем делать это настойчиво и последовательно, сделаем все, чтобы защитить жизнь и безопасность наших граждан», – сказал Путин.

Путин подчеркнул, что пандемия коронавируса показала способность российской системы здравоохранения быстро реагировать на самые непростые вызовы, передает РИА «Новости».

«Ситуация, с которой мы столкнулись, показала, что отечественная система здравоохранения – да и в целом страна – способна быстро реагировать на самые непростые вызовы», – сказал Путин.

Он добавил, что в короткие сроки были сконцентрированы необходимые ресурсы, созданы дополнительные специализированные койки. Президент указал, что весь механизм оперативного реагирования на распространение инфекции и оказания помощи регионам «был детально отработан», и это всегда должно оставаться «на самом высоком уровне готовности».

«В последние недели особое внимание было уделено здоровью военнослужащих, которым предстояло принять участие в парадах по случаю 75-й годовщины Победы. Эти торжества ждала вся страна», – сказал президент.

Глава государства указал, что всего в парадах по всей стране приняли участие 58 тыс. человек, их безопасность была надежно обеспечена.

12 июня заместитель министра обороны Тимур Иванов заявил, что медцентры, построенные военными по поручению президента Путина для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, заполнены на 95%.