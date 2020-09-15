В ночь на 15 сентября Южная Осетия открыла границу с Россией в обычном режиме.

С 23.59 14 сентября «возобновляется пересечение государственной границы Южной Осетии и России в обычном режиме», сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Ранее сообщалось, что оперативный штаб по борьбе с коронавирусом инфекции принял решение открыть границу с данной республикой.

До этого Греция с 7 сентября на две недели открыла границу для граждан России, разрешили въезд до 500 человек в неделю.

Напомним, с 1 августа Россия возобновила международное авиасообщение. Полеты из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону были открыты в Британию, Танзанию и Турцию. Кроме того, для россиян стала доступна Абхазия и Марокко.