Зеленский предупредил Белоруссию об угрозе Майдана

Белоруссия может столкнуться с Майданом, если власти не пойдут на диалог с народом, выразил мнение президент Украины Владимир Зеленский в понедельник в интервью австрийской газете Wiener Zeitung.

«Люди борются за мир и демократию, без агрессии и насилия. Никто не бросает камни, никто не поджигает здания. Власти жестоко обходятся со многими демонстрантами. Для меня важно, чтобы не было кровавой бани. Если государство откажется от диалога с народом, тогда Белоруссия может получить что-то вроде «майдана», – передает ТАСС его слова.

При этом Зеленский отметил, что на фоне протестных событий в Белоруссии он поддерживает белорусский народ.

«Чего я еще не вижу, но я не специалист по Белоруссии, так это символического лидера, вокруг которого могли бы сплотиться люди. В любом случае важно, чтобы белорусы сами решали свое будущее. Ни одна страна не может вмешиваться во внутренние дела другой страны», – подчеркнул президент Украины в ответ на вопрос, может ли Белоруссия стать предметом очередного спора между Западом и Россией.

Ранее Зеленский заявил, что Украина выступает против вмешательства иностранных государств во внутриполитическую ситуацию в Белоруссии.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов.